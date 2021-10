“Siete días de Grilla”

Los índices exagerados de suicidios en Durango en el último año advierten que el personal del Instituto de Salud Mental es insuficiente o no está haciendo su trabajo, pero son graves cualquiera de las dos cosas.

El suicidio está convertido en un problema enorme que le ha endosado a la sociedad su atención oportuna, y aunque se hace mucho, no se hace lo necesario y quizá se hace ya tarde.

El suicida, dicen lo expertos, invariablemente da distintos avisos antes de dar el último paso. Ninguna autoridad tiene el personal suficiente para buscar enfermos y ayudarlos a que salgan de su estado de riesgo. Somos sus familiares los más indicados para captar las primeras señales y pedir la ayuda del ISMED.

El suicidio es un problema de características sociales y por eso debemos actuar todos, padres, hermanos, tíos y demás parientes para ayudar y convencer al paciente que acuda por ayuda médica.

El encierro de casi un año por la pandemia materialmente enloqueció a muchos, y no pocos se han ido por la puerta falsa creyendo que así resuelven un problema, pero…la verdad es que con su ausencia la persona genera muchas otras dificultades a su familiares. Por eso debemos estar pendientes ante la primera señal de inestabilidad de alguien para ayudarlo a salir del mal momento.

La próxima semana distintas agrupaciones no gubernamentales y gubernamentales harán una serie de reuniones para tratar el tema en su justa dimensión y ayudar a salir de ese estado de sordidez a los que lo requieran.

Durango ha visto reducir de forma importante los índices de contagios y muertes por coronavirus, pero aun con eso no podemos confiarnos y relajar las medidas de protección.

Han bajado los enfermos y defunciones en los últimos días, pero el virus sigue presente. Puede aparecer donde menos lo imaginamos y sorprendernos, dicen los expertos.

Sigamos lavándonos las manos de manera frecuente, usando gel antibacterial y no quitarnos el cubrebocas más que para comer o tomar algo, además de no asistir a eventos masivos.

Reconocer que en Durango la mayoría de la gente ha entendido de la necesidad de utilizar el cubrebocas, de menos, y eso ha incidido en la reducción de contagios y muertes.

Si desde un principio hubiesemos acatado esas mismas medidas, desde hace tiempo no estaríamos con los hospitales saturados con enfermos por Covid-19 y no se habría registrado tanto deceso.

Esas medidas son las que recomienda la Organización Mundial de la Salud y debemos seguir usandolas todavía por tiempo indefinido, hasta que no venzamos a ese enemigo invisible.

Desde que se definieron las medidas encaminadas a frenar los contagios de covid 19, cuando la pandemia llegó a la entidad y cuando terminó el confinamiento que se acordó, se aplicaron disposiciones que se mantienen desde entonces, con algunas variaciones y que llevan a cuestionar no solamente su eficacia, sino la implementación de las mismas, como es establecer aforos limitados en espacios abiertos, como es el caso de los parques y plazas públicas, así como de los tianguis y mercados sobre ruedas.

Hablar de esta medida en lugares cerrados, donde existen puertas de acceso y se tiene personal que puede llevar un conteo de las personas que ingresan, como es el caso de un centro comercial, para poder determinar en qué momento se suspende el acceso y por cuánto tiempo, para respetar estos aforos, suena lógico aunque un tanto complicado.

Sin embargo, las cosas cambian cuando se trata de espacios abiertos como es el caso de los tianguis o plazas públicas, donde se habla de porcentajes de aforo que se pueden tener, sin que se defina cómo se garantizará el cumplimiento de esta disposición, cuando no existen puertas de acceso ni una estimación respecto al número de personas que pueden recorrer los puestos en estos lugares, menos personal que se dedique a controlar la cantidad de ciudadanos que llegan a tales sitios, a lo cual hay que agregar que cada vez se aplican menos estas medidas.

A propósito de las medidas encaminadas a reducir el riesgo de contagios de covid 19 entre la población, pues a pesar de que Durango está en semáforo verde la pandemia no ha terminado, el relajamiento en estas acciones es cada vez mayor y a pesar de los llamados que hacen las autoridades para que se mantengan los protocolos, cada vez con mayor frecuencia se observa cómo se hacen a un lado, no sólo en las calles, sino en el transporte público, donde conductores de autobuses y de taxis han dejado de usar el cubrebocas y por consiguiente, de exigirlo a los pasajeros.

Incluso esta misma situación de total desinterés se puede observar en edificios públicos, como el Congreso del Estado, donde esta semana, en plena rueda de prensa de los diputados de Morena, el dirigente de este partido Otniel García se sentó en el presídium sin aplicar esta medida, mientras que algunos militantes que estuvieron presentes hicieron lo mismo, sin que nadie realizara una recomendación para que se cumpliera correctamente con el uso de la mascarilla a pesar de que existe una ley que establece su obligatoriedad.

Pese a que trabajadores y diputados del Congreso han sido víctimas constantes de la pandemia, pues hubo casos conocidos de contagios y hasta muertes, y que por ello se tomaron estrictas medidas de sanidad para poder accesar a este recinto, se ha visto reflejado un total relajamiento en los protocolos, que esperemos no tenga consecuencias negativas para todos los que ahí laboran o acuden de nuevo.

Los directores de medios coincidieron anoche que los prospectos más aventajados para la candidatura estatal son: Esteban Villegas, Leticia Herrera y Marina Vitela.

Reunidos ex profeso para analizar el tema 2022 los responsables de medios se dieron a la tarea de buscar a los aspirantes con más posibilidades por los distintos partidos o alianzas.

Esteban Villegas es el que mejor califica por el PRI, o por la alianza PRI, PAN, PRD; Lety Herrera también es considerada en las mismas franquicias además de Morena, en tanto que Marina pudiese ser la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional.

Trascendió anoche que Leticia ha sido invitada en más de una ocasión por gentes de Morena, de modo que aun siendo tricolor, tendría la posibilidad de ser postulada por el partido de AMLO.

Y cosa rara, pues se asegura que la situación de Esteban, dado que de la misma forma que Lety, ha tenido acercamiento con distintos morenos para ver la posibilidad de encabezar la planilla estatal, de modo que al final los tres prospectos tienen muchas posibilidades pero por la alianza PRI, PAN y PRD por un parte, y por Morena por la otra.

La selección de tres que hicieron anoche los directores peca de discriminatoria, cierto, pero trata de ubicar a los mejor calificados, independientemente de la franquicia que pudiera abanderarlos.

José Ramón Enríquez, está en el ánimo de algunos, pero no de los suficientes para amarrar una candidatura; Jorge Salum se ha visto envuelto en una serie de incidentes lamentables en el municipio que lo apartan de cualquier posibilidad. El embargo de su camioneta es el último sainete, pues ocurrió durante su paseo por Chicago; Gonzalo está cerca de Andrés Manuel López Obrador, aunque se piensa que está más Alma Marina, por tanto ella pudiese llevarse la candidatura y Manuel Espino, aunque anda en la pepena, no consigue meterse en el ánimo de los electores. Está muy lejos del podium.

No decimos que los demás quedan fuera de la pelea, de ninguna manera, sino que en una hipotética búsqueda Esteban, Lety y Marina serían los más aventajados en sus partidos o sus alianzas.

Además, mientras los partidos no tomen una decisión, cualquiera podrá tener posibilidades, aunque no podemos desdeñar señales tan claras como la que dio ayer Mario Delgado, que aseguró que quien quiera podrá registrarse, y quien quiera puede ser Leticia.

Estamos a unas horas, o días si acaso de que los partidos tomen una decisión y definan con quién se irán a la campaña.

Echó la casa por la ventana José Ramón Enríquez en su informe legislativo, tuvo entre sus invitados al gobernador José Aispuro y al líder nacional de Morena, Mario Delgado, además de otros dirigentes estatales y nacionales.

También estuvo Ricardo Monreal, líder del Senado de la República y suspirante, no aspirante, a la candidatura presidencial, pues parece no ser el elegido por los dioses o de menos por el dedito mágico de Andrés Manuel López Obrador.

No escatimó Enriquez en gastos, por el contrario se lució. Aventó billetes que era un contento. A ver si le ayuda a consolidar sus aspiraciones a la candidatura estatal.

Lo sorprendente es que Joserra se haya animado a derrochar en anuncios espectaculares y en su informe, que se asemejó mucho a los informes de los presidentes de la República de otros tiempos. Se fue jefe Enriquez para impresionar a sus invitados, la neta.

Aun así, les comentaba, en las conclusiones de los directores reunidos anoche, no aparece entre los tres grandes, tal vez lo que pretende con el exagerado gasto.

No bueno, nosotros pensamos que los “moches” nada más se daban en Obras Públicas del Municipio, y según el dicho de la regidora Paulina Monreal, hasta sus compañeros regidores le entran a la danza de los millones.

Explicó Paulina que se ha descubierto que los regidores miembros de la Comisión de Desarrollo Urbano, de la que ella formaba parte (ayer renunció) cobran “moches” de hasta cien mil pesos por distintos trámites en la adjudicación de diversas obras.

He solicitado mi baja de la comisión de desarrollo para permitir que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes en virtud de distintos señalamientos denunciados el día de hoy (ayer).

O sea que, para no ir muy lejos por la respuesta, como en el municipio el alcalde sigue de paseo-campaña, cualquiera puede solicitar “una corta” por aprobar tal o cual contrato. Es una danza millonaria que alguien debe detener antes de que se pierda la posibilidad de meter orden.

El regidor Primitivo Ríos Vázquez pidió al alcalde Jorge Salum la destitución inmediata de Rodrigo Mijares, director de obras públicas del municipio por la destrucción del camellón central de Heróico Colegio Militar para dar entrada vehicular al Distrito Hampton.

Mientras Sandra Amaya advirtió la necesidad de que Jorge Salum deje la alcaldía, puesto que sus directores no dan una, mientras él anda de viaje por el extranjero.

El municipio de está cayendo, le embargan una camioneta y sus directores no saben qué hacer, no dan una. Urgen acciones inmediatas y la más importante sería que Salum deje la presidencia.

En las más recientes entrevistas, así como durante toda la gestión del alcalde Jorge Salum, hemos visto cómo en todas sus justificaciones ante la falta de trabajo realizada por él y todo su gabinete sale a decir que es culpa de alguien más o que la administración pasada lo hizo o es la culpable.

Esta semana sorprendió el embargo de la propia camioneta del alcaldepresidente municipal, debido a deudas con proveedores que, según sus palabras, son deudas que dejó la administración pasada, pero esto se pudiera haber solucionado con una buena gestión de las finanzas, además que para este tipo de trámites hay requerimientos y avisos que tuvieron que pasar por los asesores del alcalde, ya sea que no los vieron o que hicieron caso omiso pero la camioneta ya no está a su disposición.

Otra de las cuestiones que se le hicieron durante esta semana fue su viaje a Chicago, donde su principal excusa para esto fue decir que era un viaje pequeño no como los que hacían administraciones pasadas, tan pequeño tan pequeño que se llevó hasta a su secretaria particular Minka Hernández, muchos se preguntarán para qué, así que la verdad es que no puede estar comparando el pasado con el presente, y sobre todo cuando se trata de recursos públicos, ya sean pequeños o grandes.

Salum debe dejar de comparar el pasado con el presente, para así poderse enfocar en el futuro y qué trabajo se necesita hacer, ya que la ciudadanía se da cuenta de esto y se verá reflejado en su próxima candidatura a gobernador.

Tómela cada quién como guste, visto lo que no sucedió con “Pamela”, pero está en evolución el huracán “Rick” frente a las costas mexicanas del Pacífico, y su trayectoria probable advierte que llegará a Durango.

Mucha gente se pitorreó del Meteorológico Nacional y sobre todo de los medios que alertamos a la población de las amenazas de Pamela y que se diluyó en la sierra. Ojalá que eso pasara de nuevo, pero por lo pronton, “Rick” amenaza llegar a Durango y más allá.

El fenómeno natural tocaría tierra el próximo lunes y al tiempo empezaría a degradarse como ha pasado casi siempre que al llega al maciso continental y de la Sierra Madre.

Sin embargo, nada puede asegurarnos que no llegue a Durango, especialmente a los municipios de Mezquital, Pueblo Nuevo, Vicente Guerrero, Poanas,Guadalupe Victoria, Cuencamé y algunos de La Laguna.

Ojalá que todos los duranguenses se enteren del majestuoso altar de muertos montado sobre la Plaza IV Centenario. Se trata de una obra importante y un esfuerzo desmedido para preservar nuestras tradiciones.

Sería el altar de muertos la forma ideal para combatir costumbres extranjeras como el Haloween que al final ni siquiera los mayores tienen idea de qué se trata.

Eso de salir a pedir dulces y asustar a los vecinos de las casas y amenazarlos que si no les dan nada van a hacerle travesuras, como que es una buena broma, pero de ahí no pasa.

Y la tradición mexicana de celebrar a nuestros muertos trata de todo un amplio bajage de detalles folkloricos por medio de los cuales se recuerda al ser querido ya desaparecido.

No es por nada, ni por rastrillar a nadie, pero merecen todo nuestro reconocimiento quienes montaron ese altar. Ojalá que pudiesen verlo todos los duranguenses para que se olviden de festejos ajenos .

