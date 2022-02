“Siete días de Grilla”

Ante el acoso y las agresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador nuestra respuesta es clara: No nos callarán y seguiremos haciendo periodismo al costo que sea.

Respondió así el periodista Carlos Loret de Mola en comunicado firmado por la agencia LATINUS a la burla que temprano hiciera el jefe de la nación desde su “Mañanera”, en la que el mandatario denunció cuánto y dónde gana un dineral, para lo que utilizó información de la Secretaría de Hacienda y otras dependencias federales, datos que deben estar debidamente blindados y no andar en manos de todos. Puso en riesgo la integridad del periodista y su familia, además de violar los datos personales de unos y otros al revelar información que no debe salir de las oficinas. Incurrió, dicen otros, en la comisión de varios delitos perfectamente tipificados.

Además de que, gane poco o mucho Loret de Mola, no es cuestión de la incumbencia del jefe de la nación y nadie debe informarle cuánto gana por su trabajo.

Sin embargo, el mandatario se burló de Loret asegurando que ni siquiera es un periodista inteligente, respecto a lo que dijo: “Carlos Loret gana como 15 veces más que yo, ¿ustedes creen que se trata de un periodista inteligente? Un buen escritor? No, es por golpeador”.

Por la tarde, ayer, Latinus emitió comunicado en el que precisa: “Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador escaló el nivel de intimidación contra el periodista Carlos Loret de Mola y Latinus. El ataque llega después de quince días consecutivos en los que el presidente ha intentado amordazar y coaccionar el ejercicio periodístico desde la tribuna más alta de su poder, el Palacio Nacional.

Luego, en el mismo documento, Loret y Latinus aseguran: El presidente no ha podido desmentir el reportaje que exhibió la súbita riqueza de su hijo José Ramón López Beltrán, ni los conflictos de interés al habitar una mansión en Houston, propiedad de la empresa petrolera Baker Hughes, contratista de Petróleos Mexicanos, quien quizá por dicha casa ha aumentado los contratos y los pagos inexplicablemente.

No es por alarmar pero… el exabrupto del mandatario contra Loret de Mola está subiendo de tono y puede llegar a proporciones lamentables en las que cualquier desquiciado pudiese cobrársela a Carlos con tal de quedar bien con AMLO.

El jefe de la nación ha pisoteado los derechos constitucionales del periodista Loret de Mola, pero lo más lamentable es que ese procedimiento puede usarlo contra todos los que nos dedicamos a este oficio y que lleguemos a publicar algo que le incomode.

Carlos Marín, el director de Milenio, subrayó que López Obrador ha brincado la delgadísima línea del respeto no solo al periodista como ser humano, sino al periodista profesional que cumple con su deber al cuestionar a los gobiernos.

Mientras los tambores de guerra se empiezan a escuchar en la frontera entre Rusia y Ucrania, en México se mantiene una, tal vez de menor impacto a nivel internacional, pero que al país en poco ayuda, especialmente porque fue motivada y alimentada por el mismo presidente de la República, quien se ha mantenido en la polémica desde mucho antes de tener esta investidura y cada día muestra su capacidad para dar de qué hablar.

Pues cuando no rechaza los análisis sobre la economía del país porque “tiene otros datos”, arremete contra los medios de comunicación que lo critican y en esta semana llegó al punto de anunciar una pausa en la relación de México con España, que encendió luces rojas en ambos países por las implicaciones que esto tiene y por la ausencia de una causa específica para tal determinación, sin que hasta el momento se reduzca la tensión que tal comentario provocó entre estas naciones.

Aún no concluye el escándalo en torno a uno de sus hijos, sin que hasta el momento haya rechazado de manera tajante las acusaciones en su contra, pues solamente se ha limitado a señalar a los medios de comunicación que publicaron tal tema y para cerrar con broche de oro divulgó información personal de un conocido comunicador en todo el país, sin tomar en consideración que con tal acción violentó varias leyes, en una escalada más en contra de quienes lo critican y señalan presuntas irregularidades en su administración, al tiempo que los atentados contra periodistas van en aumento en el territorio nacional.

Esperemos que esta semana que inicia las sorpresas que depara el mandatario sean menos polémicas y que en algún momento se dé cuenta que el país no está para tales conflictos.

Está circulando la última encuesta levantada por Polismx en el plano nacional, en la que destaca que Morena y sus aliados mantienen preferencia en 4 de las seis entidades en disputa. Durango y Aguascalientes no están en ese supuesto.

El estudio dice que la coalición Juntos Haremos Historia encabezada por Morena ganaría Tamaulipas, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo, pero perdería en Durango frente a Esteban Villegas y Aguascalientes con el mismo trabuco.

Durango lo encabeza en este momento Villegas con 48.2%, por 40% de Marina Vitela y Aguascalientes puntea con 45%, casi dos por uno respecto a la coalición. Morena apenas tiene un 21% de las tendencias. Va en una cuesta demasiado pronunciada, por no decir imposible de alcanzar, sin embargo, Morena y sus aliados ganarían Tamaulipas con 59.1%, Oaxaca con 59.8%, Hidalgo con 52.1% y Quintana Roo con 53.7%.

Reconocer que los casi 49 puntos de Esteban no representan una gran diferencia respecto del 40% de Marina, pero… también tiene que movilizarse para componer esos números, mientras Villegas hará lo propio para aumentar la diferencia, y ahí es donde la puerca torcerá el rabo.

Sobre la designación de Arlene Contreras como jefa de prensa de la campaña de Marina Vitela, diríamos que es lo mejor que le pudo pasar a la alcaldesa de Gómez Palacio con licencia, pero… que no le pidan milagros a la conocida publirrelacionista, porque… sí los sabe hacer, pero… se tarda.

En otras palabas, Arlene se ha enganchado en una aventura por demás complicada, que requiere de mucho trabajo, de muchas horas de esfuerzo diario y de la comprensión de la candidata, de otra forma no llegarán a ninguna parte.

Rápido Marina debe entenderse con la señora Contreras y en la medida de lo posible ayudarle a aligerar la carga, de lo contrario no servirá de mucho el relevo en prensa pero, de entrada, lo bueno es que Vitela se sacudió los consejos, recomendaciones y espaldarazos que recibió respecto de los quince o veinte generales que había en prensa.

Además, no se requiere de tanta gente en la oficina, con que haya orden, con tres o cuatro a lo sumo se sacará el perro del agua, de otra forma andarán chocando unos contra otros y eso no es bueno para el proyecto, que de por sí parece ir contra la corriente.

Los padres de familia del jardín de niños Niños de México, de la colonia Miguel González Avelar, harán un respetuoso desgarriate el próximo lunes para pedir maestro para el tercer año de preescolar, pues tienen todo el ciclo sin clases.

No tienen clases ni presenciales ni virtuales, y no porque no quieran, sino porque no tienen maestro que les oriente.

Y lo más lamentable, dice una de las madres, esos pequeños de tercer grado de preescolar están por terminar esa etapa educativa y sin haber recibido una sola clase.

El lunes, si no los atienden, si no les ponen un maestro urgentemente, armarán la rebambaramba y se pondrán a protestar en las oficinas de la Secretaría de Educación en el Estado.

La pregunta sería, al maestro o maestra que estaba anteriormente y que se jubiló, ¿se fue por sus puras pistolas? ¿No hay nadie en esa dependencia quien esté al tanto de estas ausencias tan marcadas? ¡No manchen..!

Medio mundo ha podido enterarse de las revelaciones, ciertas, del actor Roberto Palazuelos, candidato de MC a la gubernatura de Quintana Roo y, por eso, se le está cayendo su aspiración a la gubernatura.

Nunca ha tenido posibilidades el agradable Palazuelos, pero con esa confesión, que resultó cierta, que sí mataron al gordo y a otro wey, sus posibilidades se han ido por la borda.

Los medios nacionales dieron vuelo a las declaraciones que hizo el actor en un programa de Televisa en donde Roberto quiso ganar más adeptos por aquello de la seguridad en Quintana Roo, pero a la gente le cayó como patada de mula la sola posibilidad de que un homicida ascienda a la gubernatura.

Está aclarado que Palazuelos actuó en defensa propia y por eso quedó en libertad. Hubo elementos suficientes como para justificar los dos muertos, dado que tenía permiso para portar armas y en un momento dado demostró razones para dispararle al “gordo” y al otro “wey”.

Ayer, arrepentido de la metida de choclo, Palazuelos se desdijo, rectificó y aseguró que no era cierto eso de los muertos, que fue una estrategia publicitaria, aunque… nosotros tenemos el dato sobre el incidente en el que sí murieron el “gordo” y “el otro wey”.

Serán muy torpes, por decirlo de alguna forma, quienes integran la avanzada de Marina Vitela, pero no creemos que sean tan tontos como para exhibirse en público ofreciendo gasolina, lonche y chesco para quienes lleven gente al acto.

El cuento viene a colación en virtud de que un día antes del cierre de campaña de Vitela en Gómez Palacio, apareció en redes un anuncio en el que buscan gente para el cierre de la precampaña.

El caso es que en la cuenta de Conny Martínez en el grupo de Ventas en La Popular, Dgo., en Twitter, apareció un cuadrito en el que pide: “Se busca persona que esté interesada llevar gente a la torre ifel (sic). Se le dará un vale de gasolina de 20 litros para el cierre de campaña de Marina Videla (así con “d”). Gente que nos quiera acompañarnos……… información a la señora cornelia, número 871 etc., etc”. No estamos del todo seguros de la autenticidad del anuncio, pero de haber sido cierto lo más probable es que los castiguen por indexos, no por la violación a la ley de la materia, pues sobran elementos para cuadrar la correspondiente demanda.

Está por comenzar una nueva jornada de vacunación en la entidad, por lo que todos los que asistan es mejor que lleven su jugo, su banquita, algo de desayunar, comer y hasta cenar pues la espera se avizora larga por la gran cantidad de sectores que se contemplan para inmunizar.

Si de por sí cuando se vacuna a un solo grupo de la población, llámese veinteañeros, treintones, cuarentones y demás, el engrudo se les hace bolas a la capacitada delegada y a sus brigadistas de la Secretaría del Bienestar, ahora imagínese cómo se pondrá el asunto pues a partir del lunes se quiere vacunar a adolescentes, embarazadas, rezagados de todas las edades, a duranguenses de 30 y de 40.

En anteriores ocasiones que se quisieron ver muy muy “sacalepuntas” se hizo el desgarriate total, con filas desde las 6 de la mañana, miles de personas que acudieron y duraron todo el día hasta el cierre de labores y no los pudieron vacunar.

Es cierto que en ocasiones la gente no colabora y acude cuando no se debe o no les toca, pero esto no es excusa ni pretexto para que la autoridad quiera disfrazar su incapacidad, por lo que si ya se animó a vacunar a más sectores debe ponerse listo para que no haya quejas y quemones en redes sociales tanto a nivel local o nacional.

