“Siete días de Grilla”

Si estuviese en riesgo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, quizá tendría importancia la votación para la revocación de mandato, pero… repetimos: No es el caso, no se necesita ninguna votación.

Más de treinta millones de mexicanos lo llevamos a la Presidencia de México por un período de seis años y eso es lo que debe cumplir, porque además, por muchos o pocos aciertos en el actual gobierno, las condiciones no son de riesgo para el mandato, por tanto, no servirá de nada el voto, salvo que dará motivos para justificar los cientos de millones de pesos tirados a la basura.

El que escribe no acudirá a las casillas, pero respeta a los que sí lo harán. Ni mi ausencia dañará a nadie, ni la votación de otros perjudicará a alguien. ¿Qué caso tiene?

Arrancaron las campañas por la gubernatura de Durango y, al corte de la primera semana, las cosas se mantienen como arrancaron. No hay forma de encontrar diferencias a favor de uno o de las otras.

Las campañas, decían los clásicos, se ganan a punta de aciertos, pero también a punta de sumar menos errores. Muchos triunfos se han dado en los logros, pero también en la comisión de fallas o equivocaciones en el manejo público.

Es una carrera de resistencia en la que es obligado cuidar hasta el último detalle de todo lo que puede suceder, precisamente para no meter las cuatro, porque el que las meta y lo repita, se estará apretando la soga al cuello.

No podemos en una semana ir marcando tendencias. Será hasta después de semana santa cuando empiecen a notarse las diferencias, por ahora no.

Es que, algunos siguen pensando que mientras más gente lleven a los actos, serán más votos a su favor. Y en eso coinciden los aspirantes, cuando sabemos que no es así, que incluso muchos de los que “acarrean” a sus mítines acuden por el pago y el lonche, pero no porque ideológicamente estén con tal o cual aspirante.

Las fotos donde aparecen multitudes aclamando a los candidatos son erróneas, porque hacen creer al aspirante y a sus asesores que van ganando y que la distancia cada día es más grande.

Sobra decirlo, porque lo sabe medio mundo, la mayoría de esa concurrencia va por un pago, un lonche, un refresco y hasta alguna baratija. Por desgracia, el procedimiento lo hacen todos a estas alturas.

Otra vez comenzó el proceso electoral en el estado de Durango, donde los distintos candidatos buscarán obtener los cargos en disputa: la gubernatura y las presidencias municipales.

Otra vez los candidatos buscarán con afán y con esmero a los miles de ciudadanos en lugares públicos, los distintos cruceros, afuera de comercios, supermercados y hasta realizarán recorridos casa por casa para endulzarles el oído y tratar de “envolverlos” de que ellos son los “menos peores” o los buenos, pero una vez terminadas las elecciones aplican la de “si te vi ni me acuerdo”.

Otra vez las calles serán inundadas de espectaculares, carteles, anuncios en televisión y radio, aparecerán hasta debajo de las piedras, hasta en la sopa, todo para tratar de influir en los tan deseados votantes, gastando y gastando millones de manera innecesaria en propaganda, al fin y al cabo no es su dinero.

Otra vez comenzará la típica “guerra sucia” entre los candidatos al poder, aventándose la “pedrada”, reprochándose lo que no hicieron en su tiempo, lo que hicieron pero a medias o mal hecho, lo que se han robado a costillas del cargo o del pueblo, los “moches”, los amiguismos, las “transas”, haciendo alianzas o coaliciones que algunos solo ven como futura protección o “tapadera”.

Pero lo que no han percibido los candidatos es que los tiempos han cambiado, que la ciudadanía ya no es tan inocente como era antes, por lo que deberán echarle ganas, proponer cosas reales, realmente apoyar a quien lo requiera y dejarse de dimes y diretes si quieren que la gente les dé el gane.

Iniciaron las campañas de las candidatas y el candidato al Gobierno del Estado, tanto por las dos coaliciones como por el partido Movimiento Ciudadano, y con estas no solamente la intensa difusión de discursos y promesas, muchas repetidas a lo largo de los años y los procesos electorales, con las que buscan obtener el apoyo de los ciudadanos en las urnas el próximo 5 de junio, también comienza la difusión de encuestas realizadas por distintas empresas, con las cuales buscan las coaliciones y partidos políticos mostrar a sus adversarios que llevan la delantera en las preferencias de los potenciales electores, con una verdadera guerra de porcentajes que los muestran como posibles triunfadores en estas elecciones, aunque en este proceso solamente hay lugar para el triunfo de una candidata o candidato, ya que aunque se proclamen favoritos no podrán ganar todas y todos.

A pesar de que las encuestas reflejen el triunfo de una coalición o la otra en la intención de voto, los porcentajes que cada equipo de campaña difunden equivalen, en el mejor de los casos, a un empate técnico entre la candidata de la coalición Morena, PT, PVEM y RSP, con el abanderado del PRI, PAN y PRD, al tiempo que muestran una distancia considerable de la tercera candidata, sin que hasta el momento se puedan tener cifras que muestren una ventaja importante para ninguna y ninguno, de tal manera que las siguientes semanas tendrán que caracterizarse por un intenso trabajo de partidos y coaliciones, para lograr inclinar el interés de los ciudadanos en su propuesta, que tendrá que ser sobresaliente para reflejarse en las urnas. Habrá que esperar cómo va la búsqueda del voto en los siguientes días.

No obstante, llama la atención la Encuesta de Encuestas de Polls Mx, en la que advierte que Morena puede ganar Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas, pero perdería Durango y Aguascalientes.

Acá, las posibilidades favorecen a la alianza Va por Durango a razón de 47.8%, mientras que en Aguascalientes, la misma coalición puntea por 53.5%.

No obstante, subrayar lo que dijo Otniel García Navarro al inicio de semana: “Ante el mayor número de aciertos de Marina Vitela, remontó y subió 6.5% en las posibilidades de triunfo”.

Números muy contrastantes en uno y otro caso en los que alguien está inflando los totales y, por eso, mejor no le entramos a las tendencias de los primero días de promoción, están prendidas de alfileres.

Sorprende la anticampaña desatada contra Alejandro González Yáñez. Nos huele a fuego amigo rezagado, pero le han echado mucho la caballería encima desde antes de arrancar campaña.

Gonzalo, como también se conoce a Alejandro, tiene diversos flancos cuestionables, atacables. En su camino ha pisado callos y ha tenido que endurecer la mano, pero así pasa en todas partes.

El caso es que las denuncias virtuales contra Gonzalo están brotando por todas partes. Ninguna ante los tribunales, lo que quiere decir que quizá no haya razones o elementos para pegarle, el caso es que le siguen tupiendo, y luego aparecen nuevos prietitos que, sin embargo, no hacen mella en el orgulloso tirantes. Él caminando por la calle como si nada hubiera pasado.

Se fue del equipo David Mendívil porque nunca recibió ni siquiera una queja, mucho menos una felicitación, y Gonzalo parece ni haberse enterado, o por lo menos no ha dicho nada.

Y contra lo que se pensara, anduvo en la Ciudad de México fichando cerebros para el manejo de su campaña que ya están poniéndole manos al asunto y pronto enseñarán las armas con que saldrán a derrotar a José Antonio Ochoa.

Ellos, lo mismo que Gómez Palacio y Lerdo, formalizarán su arranque de campaña el próximo miércoles. Luego se irán abriendo a la palestra los demás municipios, privilegiando a las demarcaciones con más habitantes.

Inició el Operativo Semana Santa denominado “Te queremos vivo…” que ojalá sirva y evite los tradicionales accidentes de otros tiempos, pero… esa es la parte de la autoridad, falta la nuestra, la de los conductores.

Es que, sirven esos operativos, pues luego el auxilio llega pronto a un accidente, pero… otras veces, aunque lleguen pronto, de poco sirve si las lesiones eran mortales por necesidad.

En otras palabras, es excelente la aportación oficial para evitar sorpresas, pero a eso hay que añadirle nuestra responsabilidad y nuestra prudencia en la conducción.

Entender, claro, que mientras menos velocidad lleve el vehículo hay más posibilidades de evitar un accidente, o por la otra parte, mientras más velocidad, más cerca de un incidente mortal.

Bajemos la velocidad, abramos bien los ojos y siempre con la mirada en el frente para reaccionar cuando sea necesario, sobre todo tratándose de manejo a la defensiva.

No confiarnos ni de día, pero mucho menos de noche, ya les mostramos en la semana el enorme toro que anduvo deambulando por la súper Durango-Mazatlán. Sí, en un camino de cuota una bestia de gran tonelaje, señal de que no está bien protegida la carretera y, por tanto, que no debemos acelerarle. No faltan las sorpresas y no nos llevemos una, pongamos todo lo que de nosotros depende.

Con el arranque del periodo vacacional, esperado por un elevado porcentaje de la población para tomar unos días de descanso, de asueto, en condiciones que le permitirán a las personas trasladarse hacia distintos destinos turísticos en todo el país y a nivel regional, con menos restricciones respecto a las que se han tenido en los dos últimos años a causa de la pandemia, también aumenta el riesgo de que se pueda presentar un repunte en los contagios de covid 19 al término del periodo de asueto.

Como ya lo muestran las cifras que se presentan a nivel nacional, que muestran un ligero incremento de casos positivos de la enfermedad, mientras que las autoridades de salud piden un día y el siguiente también que se mantengan las medidas preventivas en el tema de salud, que se apliquen los protocolos, al advertir de los riesgos que implica no atender esta recomendación.

Sus palabras se parecen a las llamadas a misa, pues cada vez son menos atendidas por muchos ciudadanos que han decidido abandonar una de las precauciones más básicas, como es usar el cubrebocas, pues cada día se puede observar a más personas en la calle que decidieron dejarlo, al considerar que la pandemia ya terminó.

Esperemos que no se presente una situación que cause una nueva alarma en el tema de salud en la entidad.

Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos de América en México, advierte a los estadounidenses que nuestro país tiene muchas carreteras peligrosas y suma los caminos de Durango.

Mala publicidad para nuestro estado si se pretende seguir trayendo turistas, puesto que esas advertencias, que tienen mucho de certero, alejarán a nuestros potenciales visitantes.

Y ni cómo rebatirle al señor Salazar, puesto que si alguien está informado de lo que sucede en México es la representación diplomática gringa en nuestro país.

Todavía no hay conclusiones sobre el levantamiento por parte de la Guardia Nacional de un varón que días después apareció muerto en las afueras de Vicente Guerrero, pero… habrá, y quizá muy pronto.

Lo único que se sabe es que José Luis Cisneros Burciaga, de 33 años de edad, está muerto, y que los policías federales se lo llevaron vivo.

Un video del momento en que se llevan a José Luis precisa que fueron empleados de la Guardia Nacional los que se lo llevaron. Inicialmente la corporación informó a sus familiares que José Luis sí fue detenido, pero liberado a los cinco minutos.

Es eso lo que está investigando la Fiscalía General en el Estado, cuyos detectives parece ser que están llegando al fondo de las cosas que, al final, tendrán qué conocerse desde sus orígenes.

Insisten los que saben que Rodrigo Mijares regresará pronto a la Dirección de Obras Públicas Municipales, a pesar de que es hora que no le aclara al líder del PRD Miguel Lazalde por qué cobraba “moches” hasta para un saludo.

La regla -dijo Lazalde- de Obras Públicas del Municipio es que si alguien pretendía algún contrato tenía que llevar su “moche” en sobre cerrado, en efe y por adela, y mientras más abultado, mejor.

El mismo Lazalde puso el dedo en la llaga de que Mijares le bajó más de diez millones a un constructor local y al final la obra se le asignó a otro, pero para entonces los más de diez millones ya estaban bien gastados allá por el rumbo de Dubai y sus alrededores en el golfo pérsico.

Los deportistas amateurs de élite en Durango están que no los calienta ni el sol, pues les acaban de informar que, como el gobierno no tiene dinero, no les ayudarán en nada para que acudan a la ya inminente olimpiada nacional.

Y están que no los calienta nada, no porque no vayan a tener nada para acudir a representar a Durango, sino que con este serán muchos años de seguir recibiendo migajas para “poner en alto el nombre del estado…”.

Es nada más una etapa de la historia negra del deporte amateur, en donde destacan nada más los que pueden y los que quieren, porque en los hechos nunca se les ha respaldado.

A veces les dan algo de uniforme, porque ni siquiera esos se los entregan completos y (ya les hemos platicado) las penurias y desvergüenzas que van a dar nuestros muchachos a los eventos nacionales.

Obvio, en esa circunstancia destacan nada más aquellos que tienen el apoyo de sus padres, porque quienes no pueden darle a sus hijos de menos para los traslados a los lugares de competencia, simple y sencillamente no asisten, y ahí se pierden muchos de nuestros valores que eran una esperanza.

Vaya vergüenzas en el deporte de Durango que siguen igual que siempre, que se siguen robando el dinero que se proyectó para impulsar al deporte, pero que se perdió en el camino, como siempre.

México tiene 0,59% de posibilidades de ganar título en el próximo campeonato mundial de futbol de Qatar, según el modelo computacional Elo, el que ha pronosticado con mucha anticipación a los siguientes monarcas.

Ese paupérrimo 0,59% no representa ni una unidad, ni un punto siquiera, realidad de la calidad de nuestro balompié. Ah, pero para los televiseros la situación es otra: Ven a los ratones verdes encaramados en el partido final y no nada más eso, sino que los ven coronarse… como siempre, pues ellos están obligados a ponerle buena cara al mal tiempo.

La realidad de nuestro futbol precisa que si nuestros europeos perdieran el pánico escénico, si lograran entenderse entre ellos y desdoblar un futbol agresivo, positivo en todos los rincones de la cancha tuviesen posibilidades del título, pero… por lo general los vence la historia.

Qué no diéramos por que el futbol mexicano se coronara por primera vez en un mundial, pero esperar eso es engañarnos nosotros mismos, es soñar despiertos y eso no es bueno.

