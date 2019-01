112-94. Harden destroza a Grizzlies con 57 puntos, mejor marca de temporada

Houston (EE.UU.), 14 ene (EFE).- El escolta James Harden vivió otra noche estelar encestadora al aportar 57 puntos, su mejor marca en lo que va de temporada, que permitió a los Rockets de Houston vencer por paliza de 112-94 a los devaluados Grizzlies de Memphis y volver al camino ganador.



Los Rockets llegaron al partido con la mala noticia de la lesión del pívot titular, el suizo Clint Capella, sufrida la noche anterior en el partido que disputaron y perdieron ante los Magic de Orlando, y que estará al menos cuatro semanas de baja.



Sin embargo, nada de eso afecto a Harden y a los diezmados Rockets, que tienen actualmente a tres titulares lesionados, el base Chris Paul y el escolta Eric Gordon tampoco están recuperados, y fueron de menos a más para asegurar otra victoria que los mantiene al frente de la División Sureste con marca de 25-18.



Paul lleva ya 12 partidos sin jugar mientras se recupera de un tirón muscular en la pierna izquierda y Gordon sufre una contusión en la rodilla derecha.



Mientras que el entrenador Mike D’Antonio disfrutó del triunfo número 600 como profesional.



Harden, actual premio Jugador Más Valioso (MVP), alargó a 17 partidos consecutivos con 30 o más puntos, la segunda mejor marca en la historia de la NBA, sólo superado por el legendario Wilt Chamberlain que la estableció en 20 durante la temporada de 1964.



El escolta estrella de los Rockets ya había logrado los 30 puntos al concluir la primera parte al irse al descanso con 36 anotaciones, pero sin que el partido estuviese decidido porque el ataque de los Grizzlies también respondió a la inspiración encestadora de Harden.



Pero no lo pudieron hacer ya en el tercer periodo cuando los Rockets lograron parcial de 33-22, gracias a varios triples del escolta-alero reserva Gerald Green que también fue decisivo en la victoria de los Rockets.



Mientras que Harden establecía nueva marca de equipo al conseguir al menos 40 puntos por decimocuarta vez en lo que va de temporada, la octava en los últimos 11 partidos disputados.



Además Harden también ha logrado por tercera vez llegar a los 50 puntos y tiene ya 12 partidos como profesional que lo ha conseguido.



Harden superó la mejor marca que tenía esta temporada de 54 puntos logrados frente a los Wizards de Washington y se quedó a cuatro de empatar la mejor marca individual y de equipo, que es de 60 tantos, conseguida el pasado enero contra los Magic de Orlando.



Junto a Harden, que 17 de 33 tiros de campo, incluidos 6 de 15 triples, y 17 de 18 desde la línea de personal, además de capturar nueve rebotes, dar dos asistencias y recuperar dos balones, el alero Danuel House Jr., que salió de titular logró 15 puntos como segundo máximo encestador.



Green acabó como sexto jugador con 14 puntos, incluidos cuatro triples de 11 intentos, capturó seis rebotes y dio dos asistencias.



El base Austin Rivers mantuvo su gran momento como director del juego de los Rockets y en los 39 minutos que disputó aportó 11 puntos, repartió seis asistencias y recuperó tres balones.



El pívot brasileño Nené Hilario, que salió de titular en el puesto de lesionado Capela, jugó 14 minutos, como ya es habitual en lo que va de temporada, y aportó dos puntos al anotar el único tiro que hizo a canasta, y capturó tres rebotes.



Aunque los Grizzlies en el tercer periodo pusieron un doble equipo defensivo para marcar a Harden, la estrategia les resultó en los primeros cinco minutos, luego volvió a estar encendido y los Rockets con racha de 11-0 rompieron de nuevo el marcador a su favor y parcial de 76-60 a falta de tres minutos y medio para concluir.



Un triple del ala-pívot JaMychal Green puso a los Grizzlies a 12 puntos por debajo en el marcador, pero antes que concluyese el tercer periodo Harden anotó rápidamente cinco tantos que dejaron sentenciado el partido con el parcial de 87-70.



El alero Garrett Temple y el base Mike Conley anotaron 14 tantos cada uno como líderes encestadores de los Grizzlies, que perdieron el octavo partido de los últimos nueve disputados y bajaron su marca a 19-24, que los deja fuera de los playoffs.



El pívot español Marc Gasol, que perdió la sensibilidad en la mano derecha después de golpearse en codo al hacer un tiro de personal, concluyó el partido con cinco puntos en los 25 minutos que disputó.



“No creo que sea nada importante, me verán mañana los médicos, pero me he sentido mejor después del calentamiento en la segunda parte”, declaró a EFE Gasol. “Creo que todo estará bien”.



El jugador de Sant Boi anotó 2 de 5 tiros de campo, y 1 de 4 desde la línea de personal, mientras que si tuvo protagonismo dentro de la pintura al conseguir siete rebotes, incluidos cuatro defensivos, repartió cuatro asistencias y puso un tapón.



La siete perdidas de balón se debieron a los problemas con la sensibilidad en la mano derecha.EFE



