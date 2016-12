“2016, año de más calidad que cantidad”: Carreras Durango.

Mario Guerrero Olivas hace un balance sobre la actividad runner en este año.

Por Ociel Saucedo

El 2016 está a punto de expirar y en Durango lo hará con una carrera atlética y de convivencia denominada “El Reto Final”, la cual se llevará a cabo este sábado 31 de diciembre a las 8 de la mañana en la Plaza Hito 450.

Esta prueba es organizada por “Carreras Durango”, portal que dirige Mario Guerrero Olivas, quien platicó con Contacto Hoy sobre lo que ha sido este año en materia de actividad runner.

“Ha sido un buen año, estamos cerrando con una participación tal como se esperaba, tuvimos alrededor de 20 carreras atléticas en todo el año y vamos a cerrar con el Reto Final, ya que la mejor manera de terminar el año es corriendo”, afirma Mario Guerrero.

Si bien este fue un año fértil para las pruebas de competencia, no lo fue tanto como los anteriores, ya que en los años 2014 y 2015 estos desafíos se realizaron en mayor número. Sin embargo, esto se debe a que los organizadores que en su momento no ofrecieron un buen producto ya no tuvieron la oportunidad de repetir en este 2016. Caso contrario a las carreras que si han cumplido con las expectativas de su clientela y por ello se desarrollan cada año.

En este sentido Mario Guerrero señala que el mercado de las carreras se ha depurado y en este año solo se realizaron las que se encuentran en el gusto de la afición runner. Un claro ejemplo de ello sería la carrera Monchys 10K, de la cual ya se han realizado 5 ediciones. En pocas palabras este fue un año de más calidad que cantidad.

“Hay que ofrecer más calidad que cantidad, es cierto que en el 2014 surgieron muchos eventos atléticos, pero llegó el momento en que organizadores de otros estados venían y ofrecían eventos de mala calidad, algunos eran verdaderos fraudes. En este sentido hay que verificar el perfil de quien esté organizando una carrera porque no es algo sencillo y así habrá seguridad para los corredores de escoger un buen producto. Este año disminuyó la cantidad, pero aumentó la calidad y eso aumenta la confianza de los corredores”, dijo.

Y es hablar de una carrera no es cualquier cosa, pues involucra una gran inversión y se ha convertido en un evento que desencadena una serie de actividades económicas.

En este sentido Mario Guerrero afirma que “se genera turismo, pues vienen personas tanto de otros estados como de otros municipios, vienen a conocer la ciudad y esto deja una gran derrama económica. Además de que genera deporte, lo cual previene adicciones y combate la violencia, asimismo se produce ocupación hotelera, y eso es algo positivo para nuestra ciudad”.

En tanto, Mario indicó que ya se tiene asignado a un grupo de proveedores, los cuales ofrecen productos de calidad con el fin de que al final los corredores obtengan un buen servicio.

Habrá calendario de carreras 2017.

Algo que hace falta establecer en el mundo de las carreras es un calendario oficial que limite el trazado de recorridos, para que de este modo los organizadores tengan la seguridad de apartar una fecha con una determinada ruta y esta sea respetada, ya que en el pasado hubo domingos en que coincidieron dos o más eventos con rutas similares, lo que provocó un caos para todos los involucrados. Esto habla de una mala planeación, pero también de una falta de comunicación, de modo que al instaurar un calendario oficial se pueden evitar estos problemas.

Así que Carreras Durango en coordinación con dependencias estatales y municipales tienen como objetivo organizar este calendario para el año 2017. Las entidades que tomarían parte de este comité serían las relacionadas al turismo, vialidad, seguridad pública, deporte y protección civil. De esta forma se podrá anunciar con anticipación las carreras que se realizaran, así como su ruta e incluso los proveedores que estarán involucrados.

Lo ideal según comenta Mario Guerrero es que se realice una carrera masiva por mes, pero estas se deben de programar con anticipación para que el corredor sepa en base a sus posibilidades económicas cual escoger lo largo del año.

El calendario se estructurará en los primeros días y enero y en cuanto se tenga listo se dará a conocer a la comunidad corredora de Durango. A partir de ahí quien desee organizar una prueba de este tipo tendrá que consultar las fechas disponibles y los trazados del recorrido para no caer en una mala organización.