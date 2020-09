2021 complicado en tema de presupuesto

El 2021 se avizora complicado tanto en temas presupuestales como en el crecimiento del PIB, así lo señaló el secretario general de Gobierno, Héctor Flores Ávalos, quien reiteró que Durango requiere de mayor apoyo por parte de la Federación en consideración a lo que se aporta; manifestó que la salida de los gobernadores de la CONAGO refleja la necesidad de seguir saliendo adelante, subrayando que esta liquidez no es para gastos corrientes, sino para garantizar la estabilidad, crecimiento y anclaje de proyectos en las entidades.

Ya se comienza a preparar el presupuesto para el 2021 por parte de la Federación y una de las más grandes preguntas es cuánto impactará a Durango la salida de Aispuro Torres de la Conago y qué tanto se podrá hacer para lograr que el presupuesto sea mayor al de este año.

En este sentido, el secretario general de Gobierno dijo que en Durango se requiere que exista mayor apoyo por parte de la Federación en temas presupuestales, ya que como cada año se indica el recurso ha ido disminuyendo.

Recalcó que este apoyo que se solicita no es a título gratuito, sino en consideración de lo que la entidad aporta a la Federación, pero sobre todo considerando las capacidades que tiene el estado de producir y de ser un motor de desarrollo en la zona en que se encuentra.

“Eso siempre lo hemos dicho y no es un tema nuevo, lo vemos con la salida del gobernador y otros mandatarios de la Conago, ese es el punto, el que el federalismo se ha venido demeritando y descuidando en decisiones que algunos gobiernos estatales consideran que no reflejan las necesidades del interior de la República, no debe leerse como confrontación, sino solo en que se busca lo justo”, dijo.

Respecto a las necesidades aclaró que no son las de los gastos corrientes, sino lo que se busca es garantizar a través del presupuesto el anclaje de proyectos que permitan en primer lugar conservar los empleos actuales y además generar más, así como brindar servicios de salud efectivos a la población, sin dejar de lado el tema de la seguridad y el crecimiento de la entidad.

“Nosotros pensamos que vivimos un momento de extraordinaria decepción por todo lo que está ocurriendo en materia de salud y economía, pero también tenemos una gran oportunidad de construir en conjunto con la Federación y la salida de los gobernantes es con el objetivo de buscar un mejor canal de comunicación y coordinación”, recalcó.

Respecto a las proyecciones de crecimiento del PIB, que sería del 4.6 por ciento, dijo que es muy optimista, toda vez que si se analiza el comportamiento de este en los últimos dos años demuestra que será muy complicado alcanzarlo y por esta razón se debe trabajar con seriedad para enfrentar un panorama que se advierte difícil.

“Debemos ser realistas y ver cuál es la situación que se vive y más aún cuando seguimos enfrentando una crisis de salud que ha dejado grandes pérdidas económicas, el 2021 se avizora complicado, pero lo importante es trabajar en equipo”, concluyó.

