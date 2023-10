Aumentará presupuesto para salud mental en el 2024, en el municipio: Gaby Vázquez

En la propuesta que se hace en el tema presupuestal para el próximo año, se incrementará considerablemente el presupuesto para atender el tema de la salud mental en el municipio de Durango, que pasará de 300 mil pesos a 4 millones, informó la regidora Gabriela Vázquez Chacón.

Agregó la regidora que “me da mucho gusto que ahora que se convirtió en una dirección con esta fusión que se hizo con el Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores, anteriormente como subdirección recibía aproximadamente 300 mil pesos al año, ahora siendo dirección tendrá alrededor de 4 millones de pesos, esto quiere decir que va a mejorar la atención”, dijo.

Al mismo tiempo, reconoció que el dinero no es suficiente, pues no hay recurso que alcance para atender una situación tan sensible, tan complicada para los duranguenses, “reconozco la preocupación del presidente municipal Toño Ochoa, porque si bien de tener prácticamente nada de presupuesto, ahora estamos hablando de que ahora va a contar con presupuesto, que habrá aproximadamente 34 sicólogos que estarán atendiendo 12 consultorios, habrá ludoteca donde se atenderá el desarrollo integral de las y los niños de 4 a 12 años de edad”.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp