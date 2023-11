Federación sin dar apoyo a tema de salud: Diputado

Los recursos presupuestales a nivel federal no se invierten bien, porque no se apoyan temas prioritarios como la salud, ya que las instituciones del sector no se atienden, pues faltan medicamentos incluso para enfermedades como el cáncer, no solo para niños, sino también para la población adulta, señaló el diputado local J. Carmen Fernández.

Al referirse a la situación que se presenta actualmente en el tema de salud, puntualizó que hay muchas carencias, pues manifestó que además de la carencia de medicamentos que se presenta en las instituciones de este sector, en el cual están totalmente rebasadas, también se tienen problemas en cuanto a la disponibilidad de quirófanos, pues recordó que “el IMSS está sin tres o cuatro quirófanos, en el ISSSTE son dos, entonces cómo es posible que mejor el Hospital 450 tenga los quirófanos mejores que las instituciones del Gobierno Federal, entonces se invierte mal el dinero”, aseveró.

Agregó que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se marcan 9 mil millones de pesos para este rubro, pero las necesidades que se tienen ahí están, pues recordó que un ejemplo en este sentido es la falta de medicinas para las personas que tienen cáncer, ya no solamente para los niños, al recordar que hay tratamientos que le cuestan a la gente que tiene cáncer 60 mil pesos “y se dedican a hacer actividades, rifas y kermeses, el pueblo les ayuda, pero desgraciadamente el presupuesto se está empleando mal”.

