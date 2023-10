Recorte a presupuesto para estados y municipios, afectará la economía de todos

La disminución de recursos federales para los estados en el proyecto de presupuesto para el próximo año, afectará la economía de las entidades porque no tendrán la posibilidad de realizar la obra pública que requiere la población, ante la intención de aumentar el presupuesto a Pemex, señaló el diputado Alejandro Mojica.

El legislador y coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Congreso del estad, puntualizó que hay un recorte presupuestal en los recursos asignados a estados y municipios por 20 mil millones de pesos, recursos que de acuerdo a la información que se tiene, se destinarán a Pemex, “una empresa que si la analizamos ya no es funcional, ya no trabaja adecuadamente, en el tercer trimestre de este año perdió, tiene un déficit de 73 mil millones de pesos, vemos miles de millones por todos lados y no bajan recursos a nuestro estado, que es lo que nos importa”, dijo.

Se refirió a los mega proyectos del país, al mencionar el de la refinería “que no refina nada y que le costará a los mexicanos 18 mil millones de dólares y donde el impacto está en que hay una afectación principalmente en proyectos de obra pública que se hacían, se realizaban en todos los estados y en los municipios”, agregó, al indicar que los más afectados serán los que dependen más de las participaciones federales porque tienen pocos ingresos propios.

