Europa “está cansada” de la crisis ucraniana, dice Meloni en diálogo con bromistas rusos

Moscú, 1 nov (Sputnik).- Muchos países europeos están cansados del conflicto de Ucrania, declaró la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en una conversación con los bromistas rusos Lexus (Alexei Stoliarov) y Vován (Vladímir Kuznetsov), que se hicieron pasar por un alto funcionario africano.

“Veo que muchos están cansados. A decir verdad, quizá estemos cerca del momento en que todo el mundo se dé cuenta de que necesitamos una salida. El problema es encontrar una salida que sea aceptable para ambas partes sin violar el derecho internacional”, dijo Meloni.

La jefa de Gobierno italiano también apuntó que tiene una idea de cómo podrían resolverse las contradicciones existentes entre Moscú y Kiev.

“Tengo ciertas consideraciones sobre cómo solucionar esta situación, pero estoy esperando el momento adecuado para intentar presentar mis ideas”, especificó la política.

Además, la primera ministra denunció que los países de la Unión Europea (UE) están ignorando los intentos de Roma de debatir la situación con el creciente número de migrantes procedentes de África en Italia.

“La situación es bastante difícil, hemos tenido más de 120.000 personas llegadas desde principios de año, la mayoría de Túnez (…) Europa ha pensado durante mucho tiempo que podría resolver el problema dejándoselo solo a Italia. No se dan cuenta de que eso es imposible, porque la magnitud del fenómeno afecta, en mi opinión, no solo a la Unión Europea, sino también a la ONU. Pero el problema es que a los demás no les importa (…) Es una postura muy estúpida”, comentó Meloni.

Agregó que Bruselas no muestra interés en destinar fondos para solucionar los problemas de la migración ilegal a los que se enfrenta Italia.

“Fue elaborado un memorando entre Europa y Túnez que el presidente (tunecino, Kais) Saied firmó con nosotros a mediados de julio pero de momento ni siquiera ha recibido un euro”, relató la primera ministra.

Asimismo, Meloni advirtió que Europa podría sufrir una nueva oleada de migrantes si se decide llevar a cabo una operación militar en Níger.

“Francia de verdad no entiende cuáles serían las consecuencias. En el caso de la operación militar, habrá una nueva crisis migratoria porque ahora vemos grandes riesgos”, dijo. (Sputnik)

