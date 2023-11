Exagente de la CIA: filtraciones sobre sabotaje al Nord Stream ocultan la lucha interna en Kiev

“Básicamente se ha visto [a Zaluzhni] como un competidor de Zelenski . El hecho de que apareciera en The Economist indica que la inteligencia británica está señalando que cree que Zaluzhni es su hombre. Y la CIA se opone, diciendo ‘no, no, no, tiene que ser Zelenski’, así que Chervinsky es solo un espectáculo secundario. No hay nada en él que sugiera que es un agente competente”.