Se baja Gerardo Villarreal del 02 federal para el 2024…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

A inicios de esta semana trascendió que el Partido Verde Ecologista de México, habría cambiado de planes en torno a cuáles serían las propuestas que presentará en la mesa de negociaciones con Morena y el Partido del Trabajo, para que las mismas, sean consideradas para las candidaturas a las diputaciones federales de los distritos 02 y 03, algo que no le será fácil de lograr a Gerardo Villarreal, pero que aún así, lo intentará hasta donde tope, aunque claro que tanto Lulú García Garay como Gonzalo Yañez, tendrán sus propios planes para su gente, aún así, vale la pena analizar las propuestas del Verde, para ver cuál de ellas llega a transitar, valorando que algo deberá recibir a cambio de ir en esa triada partidista.

Fue justamente en la Comarca Lagunera en donde Gerardo Villarreal presentó a Jaqueline del Río, Juan González y Estrella Morón, como las cartas del Partido Verde para que sean consideradas por esos distritos en esa coalición, junto a Morena y el PT, perfiles que son conocidos en esos distritos y que deberán demostrar en las encuestas que realmente cuentan con los arrestos como para hacerse de esas candidaturas, lo que como ya se expuso, será complicado de lograr, aunque cabe la posibilidad de que por algún acuerdo, alguna de esas aspiraciones se concrete, algo que incluso pudiera darse en México y no aquí.

Sobre el cambio de planes del Verde, este podría estar sucediendo porque se había mencionado que el propio Gerardo Villarreal, pudiera ir abanderando el distrito 03 federal, sin embargo, algo debió cambiar, pues él mismo al presentar a las otras cartas del partido, automáticamente se está bajando de esa posibilidad, aún y cuando se veía como el aspirante más natural, aunque pudiera haber pesado que ahora, la cabecera de esa demarcación territorial quedó en el municipio de Lerdo o que ya haya amarrado una pluri en la próxima legislatura local, camino que ya conoce el nacido en Guadalupe Victoria y que sabe como sacarle el mayor provecho.

Ya se verán los alcances del Partido Verde en la mesa de negociaciones, pero de que algo le deberán dar tanto Morena como el Partido del Trabajo, eso es innegable, por lo que los perfiles que postule ese instituto político, deberán ser lo más competitivos posibles, ya que hoy en día, ha quedado demostrado que no basta con colgarse de una marca o un proyecto político para trascender, pues deberán obligatoriamente tener trabajo en territorio, contar con un amplio conocimiento social y no tener cola que les pisen, cualidades que no son tan sencillas de encontrar hoy en día, pero que aún así, eso no impedirá que hombres y mujeres del Verde puedan soñar con una aspiración semejante.

A ver hasta donde les da…

