Secuestro de unidades y toma de casetas… “modus vivendi” de estudiantes de aguilera.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Aunque ya es cíclico ver casetas bloqueadas, vehículos secuestrados y oficinas gubernamentales tomadas, ni duda cabe que siempre será una incógnita, quién acostumbró a los alumnos de la Normal J Gpe Aguilera a adoptar este tipo de conductas, cuando la autoridad en turno, no accede a su pliego petitorio, mismo que como ya lo expusimos anteriormente en este mismo espacio editorial, raya en lo absurdo, peticiones que los propios estudiantes han negado en el pasado, pero que se entiende poco sobre lo que piden además de los apoyos que las instancias gubernamentales les otorgan año con año y que tendrían que ver solo con el tema educativo.

Llamó la atención que esta semana, el mismo gobernador Esteban Villegas Villarreal, declaró ante los medios de comunicación que él no iba a acceder a peticiones fuera de la razón por parte de los estudiantes de esa normal rural, mismos que dicho sea de paso, tomaron la caseta a Garabitos -la cual ya liberaron-, se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Educación, con todo lo que ello implica y “secuestraron” vehículos -20 en total- algunos de los cuales, son de distintas empresas locales, algo habitual y que en el pasado, les ha funcionado para doblar a las autoridades en turno, lo que en este caso ya advirtió el ejecutivo estatal, no será así, pues entiende que si dobla las manos ahora, lo hará por el resto de su sexenio, de ahí que su respuesta haya sido clara y contundente.

Al momento en que distintos medios de comunicación le cuestionaron a los estudiantes sobre lo que estaban pidiendo a las autoridades, a cambio de retirar esas medidas radicales, estos se negaron a dar detalles, sin embargo, aclararon que se trata de demandas relacionadas con material de higiene, alimentación y otros suministros propios de sus necesidades, al estar en un internado, al parecer también su pliego petitorio estaría relacionado con más plazas para sus egresados, de otra manera, no se entendería el por qué tomaron también las oficinas del USICAMM que es en donde se designan todas las plazas magisteriales en Durango y que algunas veces, han dejado que desear en su actuar, en especial con quienes ocupan los primeros lugares del examen anual que se hace para nuevos aspirantes.

El resto de las demandas de los estudiantes de la Normal J Guadalupe Aguilera se desconocen, pues ni ellos, ni las autoridades, lo han hecho público, lo cual es absolutamente entendible, sin embargo, si esas demandas están alejadas de la realidad de los jóvenes que cursan sus estudios en esa institución, difícilmente obtendrán lo que quieren, pues ya el gobernador fue enfático al hablar sobre el tema de que no iba a ceder, algo a lo que seguramente los acostumbraron en el pasado y que quizá, no han entendido la realidad que vive Durango en cuanto a la eficientización de los recursos en todos sus rubros y en donde, no puede haber privilegios para nadie, es decir, o todos coludos o todos rabones.

