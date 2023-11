+ Se extenderá 48 horas el mal temporal

+ Mantengámonos en casa de ser preciso

+ Atendamos los llamados de la autoridad

+ No viajar a la sierra por el alto riesgo

“Protección Civil sabe más del mal temporal que nosotros. No ignoremos sus llamados…”

Jorge Blanco C.

El mal tiempo se mantendrá todavía 48 horas, por lo menos, de manera que hay que tomar las previsiones necesarias para evitar sufrir algún resbalón. Si no es estrictamente necesario no salir, preferible quedarnos en casa…..SEGURIDAD.- La seguridad es primero y tenemos que anteponerla a todo para salir bien librados de esta temporada pocas veces vista en Durango y su zona serrana, donde más está nevando y lloviendo aguanieve…..ALTO.- La nieve y el agua nieve reblandecen el terreno y todos quedamos expuestos a un resbalón o una caída que puede resultar fatal. Es por eso preferible quedarnos en casa y preservar el pellejo ante cualquier eventualidad…..BELLEZA.- Sí, la sierra nevada nos regala un espectáculo pocas veces visto. Hay que disfrutarlo, pero con responsabilidad y mucha precaución, lo mismo caminando que viajando en vehículo…..AUXILIO.- Anoche pudimos ver por primera vez en mucho tiempo en los cuerpos de auxilio la preocupación y movilización para proteger a todos los que anduvieran en la calle. Se protegió a unas cien personas, pero otras treinta no aceptaron ser llevados a un albergue, donde hay cobija, cama y alimentos calientes para pasarla mejor. Advertir que las autoridades de Protección Civil han tenido que lidiar con personas irresponsables que no se preocupan de ninguna manera ante la amenaza y se niegan a moverse. Son pocos los casos en que los indigentes admiten ser llevados a un lugar seguro, pero de menos debía existir una ley por la que se obligue a esas personas a recluirse en un albergue y no resistir como están haciendo algunos…..ALERTA.- Estos días son aprovechados por mucha gente para viajar a la sierra y admirar la belleza de la región, pero muchos lo hacen también empujados por la irresponsabilidad y se van en vehículos inapropiados para transitar en medio de la tormenta. También debía prohibirse esas movilizaciones, pueden resultar fatales, toda vez que la nevada es otra cosa con la que generalmente no sabemos lidiar. No es necesario esperar a que cierren las carreteras para reaccionar, debemos hacerlo por sentido común a favor de la vida. Hay que traer zapatos especiales y vestido suficiente para mitigar las bajas temperaturas…..CALMA.- Hasta este momento se descartan consecuencias desastrosas. Será que la movilización nocturna de los cuerpos de auxilio rindió fruto y pudo evitarse algo más desagradable, y ojalá así podamos salir el mal temporal…..ATENCIÓN.- Obedezcamos las advertencias de la autoridad para no hacer desplazamientos riesgosos y evitar consecuencias inesperadas. Mantengamos nuestra atención en los comunicados frecuentes que está emitiendo el Servicio Meteorológico Nacional, particularmente en la zona serrana donde se está registrando el temporal más crítico. Es todo esta tarde, nos vemos en la siguiente o nos leemos en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

