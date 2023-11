+ Iglesia Católica se queda corta en lo del suicidio

+ Tiene que hacer más para evitar tanta tragedia

+ Muchos le entran al problema pero sin orden

+ Ruido por el triunfo de México ante Honduras

+ Funcionó el operativo por el frío, saldo blanco

“Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan…”

Benito Juárez García

Tiene razón el arzobispo don Faustino Armendáriz, muchas de las causas del suicidio y los hechos violentos hogareños se gestan en el seno familiar. Ya lo sabemos, pero…la Iglesia Católica se está quedando corta ante tan grande conflicto…..CULPABLES.- Todos somos culpables de la tragedia que se vive con los suicidios y la violencia familiar, pero tanto el clero como el gobierno deben hacer más, de menos coordinarse para hacer algo que incida en los potenciales suicidios…..SILENCIO.- No es malo, sino por el contrario, es bueno que la Iglesia haya tocado el tema, que se meta a tan grande conflicto de sus fieles precisamente para evitar que alguien más se quite la vida. Los sacerdotes tienen una inmejorable cercanía con los jóvenes como para aportar mucho y emprender acciones que resulten…..MONTÓN.- Es natural la reacción tanto de la Iglesia Católica domo de diferentes instancias gubernamentales y educativas en las que se advierte la desesperación de sus activos por aportar algo, pero cada vez es menor la coordinación…..PATADAS.- Honduras equivocó la estrategia ante México y cayó en penaltis en agónico y desesperante tiempo complementario. No tienen razón en decirse “robados”, y para aclararlo es fácil, sumando los tiempos muertos…..FRACASO.- Los centroamericanos se la pasaron en el suelo, unas veces resentidos por supuestas faltas y otras quejándose de acciones nunca ocurridas. Tuvieron todo para salir airosos, pero se equivocaron pensando que resistirían los 90 minutos en el suelo…..RAZONES.- La doble repetición de los penaltis del Chino Huerta estuvo bien respaldada por el VAR. No hay razón en decir que se repitió hasta que la metió el mexicano, los dos porteros estaban advertidos de que si se movían se volverían a tirar los tiros de castigo. Los videos que definieron la doble repetición son por de más claros y no fue el árbitro central el que ordenó la ejecución, sino el bandera que estaba cuidando precisamente a los arqueros…..TIEMPO.- Alguien hizo el siguiente resumen sobre los tiempos perdidos por Honduras: En el minuto 91:23, el portero de Honduras se tira al césped (posible lesión).

– En el minuto 92:50, el portero se levanta. Empezaron otra vez a jugar en el 93:20.

– En el minuto 93:36, hay falta para el jugador de Honduras.

– En el minuto 94:09, se levanta el jugador de Honduras.

El segundo gol de México es en el minuto 100:32. (Aproximadamente 1 minuto y medio después de los 9 minutos agregados por el árbitro).

9 minutos agregados:

1) En el minuto 49:50, falta para el jugador de Honduras. En el minuto 50:40 se empieza otra vez a jugar. (50 segundos).

2) En el minuto 61:00, se tira el jugador de Honduras al césped. Al 61:40 se empieza otra vez a jugar. (40 segundos).

3) En el minuto 62:35, el portero de Honduras hace tiempo para no cobrar el saque de meta. Se empieza a jugar otra vez al 63:15 (40 segundos).

4) En el minuto 64:25, posible lesión del portero de Honduras. Se empieza a jugar otra vez al 65:28. (1 minuto).

5) En el minuto 66:35, falta para el jugador de México. Se empieza a jugar otra vez al 67:15. (40 segundos).

6) En el minuto 67:38, falta para el jugador de Honduras. Se empieza a jugar otra vez al 69:39. (2 minutos).

7) En el minuto 69:45, falta para el jugador de Honduras. Se empieza a jugar otra vez en el minuto 70:25. (35 segundos).

8) En el minuto 75:20, se tira el jugador de Honduras al césped. Se empieza a jugar otra vez al 76:40. (1 minuto con 20 segundos).

9) En el minuto 81:47, hay un choque de cabezas entre ambos jugadores (🇲🇽 y 🇭🇳). Se empieza a jugar otra vez al 83:27. (1 minuto y 40 segundos).

10) En el minuto 85:00, el portero de Honduras no cobra el saque de portería. Es amonestado. Se empieza a jugar al 85:30. (30 segundos).

Tenemos:

1) 50 segundos

2) 40 segundos

3) 40 segundos

4) 1 minuto

5) 40 segundos

6) 2 minutos

7) 35 segundos

8) 1 minuto con 20 segundos

9) 1 minuto con 40 segundos

10) 30 segundos

= 9 minutos con 55 segundos….. MARCADOR.- El caso es que el marcador maldito en el futbol volvió a aparecer antier en el Azteca. Honduras llegó a la vuelta con una ventaja de 2-0, y al final acabó con las manos vacías, pero en mucho colaboró la estrategia equivocada de Reinaldo Rueda que antes que mandar a sus muchachos a buscar otro golecito que imposibilitara la clasificación de México los mandó a fingir faltas, particularmente del portero centroamericano Edrick Menjivar, que caía como embrujado a distancia para hacer tiempo. El tiempo que perdieron fue el mejor aliado de los aztecas que lo aprovecharon como era obligado. Los catrachos, fieles a la orden del técnico, en los nueve minutos complementarios decretados por el silbante todavía se comieron tres o cuatro minutos. Lo justo era que el central recuperara todo el tiempo desperdiciado, por eso se dieron los dos minutos extra, que sirvieron a los nuestros para hacer su golecito que igualaba los cartones y los mandaba a penaltis. Lo demás ya lo conocemos….. CALIDAD.- La superioridad del equipo mexicano la reconoció el mismo entrenador catracho Rueda, el problema es que los nuestros siguen maniatados a la hora de demostrarlo y desesperan, es mucho ir y venir y no asegurar el marcador de forma temprana. Muchas jugadas “ya merito” que de ahí no pasan, pero es el talón de Aquiles con el que siempre se ha topado nuestro balompié…..ÁNDALE.- Un alud de críticas ha ganado la victoria de Javier Milei en Argentina, pero…pareciera el inicio de la fiebre, porque al tiempo se sabe del triunfo de Geert Wilders, ultraderechista consumado, que aplastó a la izquierda en Países Bajos. Acá Xóchitl Gálvez anda gritando que lo mismo pasará en México, que la sociedad se hartó ya de las mentiras del partido oficial, Movimiento de Regeneración Nacional, cuya abanderada Claudia Sheinbaum por su parte ha precisado que encabezará la continuidad del actual gobierno y que le tocará terminar aquello que dejaría pendiente, aunque para otros es la obra de Andrés Manuel López Obrador el peor enemigo de Morena. No es discriminatorio brincarnos el renglón de Samuel García, pues según las encuestas está muy lejos de meterse a la pelea además de que no puede sacudirse la creencia de los expertos que salió a restarle votos a Xóchitl y esquirolear a Claudia, amén de que en Nuevo León ha dejado muchas dudas, sobre todo en materia de seguridad…..GRACIAS.- Nuestra gratitud y reconocimiento a Protección Civil en el Estado y a los distintos cuerpos de auxilio que salieron a trabajar para proteger a los desamparados y lo lograron. Un esfuerzo titánico que rindió frutos al alcanzar “saldo blanco”. Es cuanto esta tarde, nos vemos en la siguiente en www.contactohoy.com.mx que informa hoy de lo que sucede a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

