+ Lleva Cruz Roja 30 toneladas de víveres a Guerrero

+ Hagamos changuitos para que lleguen a su destino

+ Siempre, los donativos del exterior se vendían en Tepito

+ Ejército Mexicano, en letras doradas en el Congreso

“El mejor método para predecir el futuro es crearlo…”

Abraham Lincoln

Son treinta toneladas de víveres los aportados por los duranguenses para nuestros hermanos de Acapulco. Hagamos changuitos para que los donativos lleguen a los que lo necesitan, y que les alivie en algo el terrible momento…..AUXILIO.- La Cruz Roja delegación Durango acopió esa cantidad de alimentos no perecederos, que deben llegar a los necesitados. Es correcto decir hoy por Acapulco, y ojalá que nosotros nunca lo necesitemos, pero de ninguna manera estamos exentos de una tragedia…..EXPERIENCIAS.- Anotar, sin embargo, que es propio de nuestro gobierno que muchos de los donativos que llegan del exterior de inmediato aparecen en venta en Tepito u otros mercados de la Ciudad de México. Es recurrente ese procedimiento, por eso nuestro ruego para que en realidad lleguen a los necesitados…..TRAGEDIA.- La desgracia que se vive en Acapulco y sus alrededores no tiene paralelo. Ha resultado mucho más de lo que inexplicablemente aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo: “No nos fue tan mal… 27 muertos…”, aunque en la realidad son ciento o quizá miles de muertos, pues muchos quedaron debajo de los escombros o ahogados en la bahía. Muchos, marineros que se quedaron a cuidar los yates y otras embarcaciones fifís. Acapulco, lo dijeron bien los noticieros gringos, se lo llevó el viento. Los aires de más de 370 kilómetros por hora arrancaron todo de los hoteles, puertas, ventanas, cortinas, cristales, etc., etc., y quedaron en la mayoría de los casos solo el cascarón de fierro y concreto. Esa es la lamentable realidad que nos acerca a conocer lo que pasó en toda su crudeza y que nos advierte de cosas mucho peores si no se recogen pronto los escombros y se retiran los cadáveres ocultos que pudiesen ocasionar problemas mayores. Todavía no entendemos por qué los afanes de gobierno de querer pintar otro panorama, aun cuando se trató de un fenómeno natural impredecible, inevitable….. LÁSTIMA.- Una verdadera lástima que no haya podido estar presente el secretario de la Defensa Nacional, Gral. Luis Cresencio Sandoval. Hubiese dado mayor esplendor a la importante ceremonia en que se impuso el nombre del Ejército Mexicano en letras doradas en la sala de sesiones del Congreso del Estado. No obstante, la institución castrense estuvo bien representada y salvó el respeto que los soldados siempre han tenido de la mayoría de los mexicanos…..ORDEN.- Es que, gracias al Ejército Mexicano, estados como Durango han podido desarrollarse en paz y orden, lo que no pueden presumir otras entidades. Durango, se confirma como una entidad pacífica con índices de violencia muy por debajo de la media nacional y eso debe agradecerse a nuestros soldados…TREGUA…..La tregua acordada por Israel y Hamás es una esperanza de que el conflicto, que ha costado miles de muertos de ambos bandos, llegue a su fin y que se sienten las bases para una paz duradera en la que sobrevivan ambas partes…..CALMA.- Luego de tres semanas de una guerra absolutamente dispareja y ventajista, Israel y Hamás convinieron hacer un alto total al fuego para permitir que los rehenes secuestrados regresen a sus lugares de origen. La paz tiene como objetivo el tránsito pacífico de los plagiados, pero…ojala fuese una acción duradera que viniera a poner fin al aberrante conflicto…..ESPERA.- El mundo ha aceptado de buena gana el paréntesis alcanzado, porque marca con precisión que es posible lograr acuerdos por muy complicadas que sean las relaciones, como ha pasado en oriente medio. Y que la experiencia sirva para usar en las inexplicables relaciones entre Rusia y Ucrania que por igual han dejado miles de muertos…..FIESTA.- Anoche fuimos testigos de la celebración del Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos. Presenciamos la solemnidad de la fiesta y constatamos del amor a Dios que siempre ha imperado en la nación más poderosa del mundo. Mil gracias a la familia Moya, a Óscar y Mínica y sus hijos que nos abrieron su casa en el área de San Diego, California, para atestiguar la fiesta que engloba el Día de Acción de Gracias, la fecha más importante para los norteamericanos desde 1621 instaurada por el entonces presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Es todo esta tarde, nos saludamos mañana de nuevo aquí mismo o en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

