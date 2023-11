Supuesto “cliente” se robó 25 mil de una tienda de ropa

Durango, Dgo.

Un sujeto que ingresó simulando ser un cliente, logró apoderarse de una caja con alrededor de 25 mil pesos en efectivo, propiedad del dueño de un negocio ubicado en el centro de la ciudad de Durango.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento dedicado a la renta y venta de prendas de gala, ubicado en la avenida Laureano Roncal.

De acuerdo a la información disponible, fue en el transcurso del viernes cuando, al establecimiento, ingresó un grupo de personas que estaban viendo las prendas que se tienen exhibidas.

Al momento de atender a una de ellas, otra de las personas se acercó al sitio donde se almacenaba el dinero y tomó una caja metálica en la que había poco más de 25 mil pesos, para después salir del lugar de forma sigilosa.

No fue sino hasta que se quedó solo de nuevo que se dio cuenta de lo sucedido, por lo que solicitó el apoyo de las autoridades. Sin embargo, la búsqueda de sospechosos en los alrededores no fue efectiva, por lo que no se reportaron detenciones.

