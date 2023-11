+ Ahora en riesgo de cerrar 120 comercios

+ Más huelgas y peligros de más paros

+ Burocracia estatal amenaza con otro paro

+ Mineros rechazan decreto de la Federación

+ Piden auxilio a gobernador Esteban Villegas

“Tan atrasados estamos que Durango rara vez aparece en los mapas del mundo…”

Anónimo

Aparte del cierre de tres o cuatro maquiladoras, ahora el comercio anuncia el posible cierre de unos 120 negocios de distintos tamaños. No son nuestros mejores tiempos, algo tenemos que hacer para revertir esa realidad…..PROGRESO.- Es triste reconocerlo, pero mientras en otras partes del país trabajan para consolidar la llegada de grandes inversiones, acá no lamentamos un cierre cuando aparece otro…..REALIDAD.- Tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, sí, pero de ninguna manera conformarnos con lo que nos está tocando. Es muy poquito como para darnos por bien servidos. Ojalá que nuestro gobierno estatal esté dando los pasos firmes para modificar nuestro paupérrimo destino…..BILLETES.- Sí, para todo se requiere dinero, y no hay. Durango debió desde hace años levantar cuanta bodega y almacén sea posible para ofrecer a los inversionistas. Si tuviésemos una mayor y mejor infraestructura para la elaboración de las manufacturas otra cosa estaríamos hablando. El otro día, cuando comentamos las incidencias del foro sobre nearshoring organizado por el periódico El Financiero, dijimos que en el evento el Grupo Banorte ofreció respaldar cualquier proyecto y sugerimos que el gobernador Esteban Villegas le agarre la palabra y pida créditos para cambiar nuestra realidad, pero sobre todo el círculo vicioso en que no progresamos por no tener infraestructura, y no tenemos infraestructura porque no hay seguridad de ocuparla. Durango tiene que arriesgarse, endrogarse de ser preciso, porque de otra forma no cambiará esa desesperante realidad. Lo adelantó muchos años antes el bien recordado Armando del Castillo Franco, quien dijo que era preferible endrogarnos que seguir viendo pasar el progreso…..REACCIÓN.- Subrayar que el gobernador Villegas fichó a Fernando Rosas Palafox para impulsar el renglón industrial, algo a lo que le entiende mejor que otros, pero se está tardando, mientras otras entidades nos siguen comiendo el mandado arrebatándonos nuevas fábricas. Ojalá que esté dando tiros de precisión y que pronto nos dé las buenas nuevas, toda vez que el gobierno trae tres o cuatro grupos promocionales por el mundo en busca de las 400 marcas mundiales que tratan de instalarse en México. Es menester ir por todas, pero si no se logran por lo menos que varias de esas se instalen con nosotros y vengan a transformar nuestra realidad…..POBREZA.- Mauricio Holguín, del Centro Coordinador Empresarial, asegura que el riesgo de que cierren unos 120 comercios de distintos niveles se origina en la falta de circulante, en la ausencia de dinero que tal vez se está yendo a los grandes proyectos de la Federación que no terminan de concretarse, mientras la administración está por terminar y quedar en riesgo de no acabar lo empezado…..ESPERANZA.- Y no nos engañemos, Durango pesa muy poco en el terreno político, cualquier punto o menos del punto en el padrón electoral, por el que los ahora candidatos vendrán a dorarnos la píldora, a prometernos el cielo y las estrellas, pero en la realidad, cuando estén sentados se olvidarán, puesto que políticamente no figuramos, no esperar a que la próxima administración venga a sacarnos del pantano, será algo así como imposible. No soñemos pues…..S.O.S…- La gente de San Dimas llegó a la capital a buscar al gobernador, diputados y senadores, para que les ayuden a neutralizar o desaparecer el decreto que declara la zona área protegida, porque el proyecto frenaría la extracción minera, la principal fuente de ingresos de miles de familias, además de la forestal y agrícola que existen a nivel pequeño, pero si se aplica el decreto federal acabaría la fuente de ingresos de todas esas familias. Se les acabaría el mundo de un plumazo, dado que se perderían las más de diez mil fuentes de empleo que generan la minería y las otras actividades forestales…..RAZONES.- Sin ignorar que, efectivamente, la minería y la explotación silvícola están acabando con la naturaleza y contaminando todo a su paso, especialmente el reguero de desechos químicos altamente dañinos…..ALTO.- Lo mejor que pudo hacer Vicente Fox para ayudar a Xóchitl Gálvez es apagar el teléfono, porque eran muchas las tonterías que estaba haciendo en su enfermizo afán de “ayudar” a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México. Fox, aunque haya sido presidente de México, nunca mejoró su ortografía y, lo más peor, que si en vivo no puede hilar dos frases, escribiéndolas menos. Cada vez que escribía se exhibía como un hombre muy ignorante. Vicente se convirtió en el hazmerreír de medio mundo y, lo mejor, era hacer lo que hizo, callarse, antes de que incurrir en más vaciladas. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

