Depresión es más notoria esta temporada del año

Ante el aumento en los casos de depresión en la población, en esta temporada del año se recomienda a quienes toman tratamiento médico que no lo suspendan, que no consuman alcohol o drogas, así como quienes se sientan deprimidos, que acudan al médico para recibir tratamiento, señaló la regidora Martha Palencia, presidenta de la Comisión de Salud del Cabildo.

Al referirse al comportamiento que se presenta con esta enfermedad, hizo algunas recomendaciones a la población en general, “primero, como comentaba, los que toman tratamiento médico no suspenderlo; dos, no consumir bebidas alcohólicas, lo que es el cigarro, el tabaquismo nos deprime por ser drogas; otra, bajarle a todo el consumo de drogas, sobre todo los vapeadores, vemos un incremento en el consumo de estos en los adolescentes tremendo, son sustancias químicas que nos hacen más daño que el cigarro de nicotina habitual; la siguiente es que quienes se sientan deprimidos tienen que acudir a un sicólogo, a un siquiatra”, dijo.

Consideró que la temporada navideña “es un momento de reencuentro, la época decembrina es una época de reencuentro, de ayuda, donde nuestra única misión es la felicidad a la posibilidad de nuestras circunstancias, acuérdense que la felicidad de nosotros está en nuestro pensamiento, no en ninguna otra cosa, podemos comprarnos lo que quieran o gusten, pero si no está dirigido a sentirnos plenos, a manejar nuestras emociones y sentimientos de una forma positiva, pues no vamos a ganar nada”.

Agregó que es necesario estar pendientes “para que los pensamientos negativos no nos ganen en esta época, que estemos en una actitud positiva, que tomemos esto, realmente nos preparamos demasiado para la nochebuena, queremos la mesa perfecta, todo con filtro, no, realmente la Navidad no es eso, no sabemos qué nos espere, la vida cambia de un momento a otro, así que se vive hoy, solo por hoy”, insistió.

También habló sobre el tema de los suicidios, al considerar que existe una situación que se presenta a nivel mundial en este tema, por lo cual consideró que lo más importante es lograr que las personas que estén deprimidas acudan a consulta, y si se tiene un familiar que desde hace tiempo no se vea, buscarlo, tomarse los 5 minutos de preguntarle cómo está, buscarlo, pues la época decembrina es un tiempo de encuentros, donde todo se agudiza también más.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp