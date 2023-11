Presenta Claudia Sheinbaum a sus “comandantes” de precampaña…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Este lunes la precandidata a la Presidencia de la República por Morena, el PT y el Partido Verde, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a lo que será su “dream team” para trabajar su precampaña, llamando la atención personajes como Mario Delgado, el cual fungirá como el coordinador de dicha precampaña y en donde también, aparecen nombres como el de Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Tatiana Clouthier, Jesús Valdez Peña y Citlali Hernández, hombres y mujeres que buscarán hacer la diferencia en esa etapa del proceso electoral, mismo que por más que las distintas casas encuestadoras le den una diferencia de hasta doble dígito a la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, no deja de ser una elección que no se puede pronosticar y en donde quizá, ya no es el relevo en Palacio Nacional lo que realmente está en juego.

Para el común denominador, no hubo sorpresas en el equipo de trabajo que presentó Sheinbaum Pardo, pues ya se sabía que algunos hombres y mujeres ahí iban a estar, quizá la sorpresa más grande, fue la de Tatiana Clouthier, misma que será ni más ni menos que la coordinadora de todos los voceros de Claudia, algo que no le es desconocido ni mucho menos, por lo que si no tiene freno de mano y la dejan trabajar, seguramente que entregará buenos resultados, tal y como ocurrió con aquella campaña presidencial del 2018, en donde justamente ella, jugó un rol por demás importante para que llegara la Cuarta Transformación, aunque no le hizo justicia la revolución, pues ya iniciado ese gobierno, ni en la función pública y mucho menos para construir una carrera política seria la dejaron, ahi está que no le permitieron competir por su natal Nuevo León.

También destaca el regreso de Adán Augusto López, el cual fue una de las grandes decepciones de la interna de Morena, superado hasta por Gerardo Fernández Noroña, lo que nos aseguran, caló hondo en el tabasqueño y al parecer su decisión de participar, tiene que ver más con una instrucción que ya le bajó su paisano, por lo que no es de extrañar que la función que cumplirá, será la de coordinador político de esa precampaña, como si no hubiera ya suficientes coordinadores en esa materia inmersos en el equipo de Claudia Sheinbaum, no vaya a ser que su función vaya a ser netamente testimonial y solo para llenar un espacio, pues dentro de Morena, no es ningún secreto que no le gustó el lugar en el que acabó en la interna.

Otro de los coordinadores será el zacatecano Ricardo Monreal, el cual fungirá como coordinador de enlace, algo que seguramente pocos entienden, pero como versa el dicho… “más vale estar a no estar” y él sabe perfectamente lo que ello significa, no por nada, en cuanto supo que los números no le favorecían, no dudo en levantarle la mano a Claudia Sheinbaum en señal de disciplina e institucionalidad, lo que ya le empieza a generar dividendos a partir del nombramiento que le dieron, lo que le podría permitir repetir como Senador de la República o ser parte del gabinete a partir del próximo año, cualquiera de las dos vías, le es absolutamente redituable para cuando haya mejores condiciones de buscar la grande, lo que está claro estos no son los tiempos y sino que le pregunten a Marcelo Ebrard que en ese “dream team”, solo alcanzó a meter a Jesús Valdez Peña como coordinador de enlace con la comunidad mexicana en el extranjero, en lo que muchos dirían que es solo un premio de consolación.

