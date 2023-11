+ Posible seguir explotación minera en San Dimas

+ Esteban pugna para que no desaparezcan empleos

+ Obligados estamos a respetar la ecología y naturaleza

+ Hallan especies animales que se creían extintas

+ Federación lleva gran inversión al sureste del país

“Es factible convivir con la naturaleza sin dañar nuestro entorno…”

Anónimo

Es posible mantener la explotación minera y forestal en el municipio de San Dimas sin lastimar a la naturaleza, ha coincidido el gobernador Esteban Villegas con los ejidatarios de la región…..APROBADO.- Qué bueno, porque la intención del mandatario es que la actividad no se detenga, que al mismo tiempo que se cuide el medio ambiente se siga extrayendo los minerales del subsuelo pero que no dejen de lado el cuidado de la ecología…..ÁNDALE.- Subrayar que las autoridades tienen pruebas de la sobrevivencia de distintas especies animales que se creían extintas. Justo lo que se pretende, reactivar o revivir el cuidado del entorno y evitar hasta donde sea posible la contaminación de la ecología, cuya preservación es obligación de todos, de autoridades, de trabajadores, de ejidatarios y de todos los que tienen que ver con el entorno, que no es de unos, sino de todos, no solo de trabajadores y ejidatarios de San Dimas.….AVISO.- Un temporal adverso con algo de lluvia y fuertes vientos se espera de miércoles a domingo en nuestro estado. Ojalá fallaran los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, pero preferible adoptar cuidados de más para no llevarnos una sorpresa…..REACCIÓN.- No obstante que la naturaleza no tiene palabra de honor, que suele fallar en la interpretación de los especialistas y las máquinas, la semana pasada resultaron puntuales lluvias y nevadas, pero para entonces ya habíamos tomado toda suerte de precauciones. Vale más, hemos repetido, que fallen los pronósticos a fallar nosotros en cuanto a la toma de previsiones…..CUIDADO.- Otra vez, nuestro consejo es que permanezcamos informados, que estemos pendientes a los anuncios del gobierno, que hagamos caso a las advertencias de los rescatistas y evitemos por todas las vías salir a la intemperie. Si no hay otra, mejor quedarnos en casa, pues es en casa donde pudiésemos estar más seguros…..BILLETIZA.- Nunca nos equivocamos cuando dijimos que el Gobierno Federal tiene prioridades y no es precisamente Durango, al anunciar la licitación de cinco parques industriales en los que se invertirán unos diez mil millones de pesos para atraer industrias extranjeras…..NORTE.- El tema es que dichos parques están proyectados para el corredor interoceánico del Istmo de Tepehuantepec, no obstante que esos parques tendrían mayor justificación en nuestra entidad…..ACCIÓN.- Ojalá que el particular del gobernador Esteban Villegas, Fernando Rosas Palafox, que es un hombre cercanísimo al jefe de la nación, se cuelgue de ese plan federal para pedirle que voltee para Durango, pues quizá esas inversiones sean más factibles para nuestro estado que para el sur, pero….ojalá que Fernando sepa aprovechar la coyuntura y consiga algo más para la entidad…..MAQUILAS.- Ojalá y pronto viniesen otras maquiladoras y redituaran los salarios que se han perdido con el cierre. Maquiladoras que sean, pero que vengan con urgencia a ocupar la mano de obra inactiva. No sabemos si en el Istmo de Tepehuantepec tienen las mismas necesidades, pero Durango lo requiere más. Aparte, el mandatario se comprometió en campaña a traernos el bienestar que no ha llegado. Ojalá que nuestros legisladores, sobre todo morenistas, se unan y aprovechen su filiación para que AMLO voltee a vernos pronto, antes de que sea tarde…..APLAUSOS.- No obstante el terrible panorama económico que heredó el gobernador Esteban Villegas, que ha llevado incluso a la burocracia estatal a parar actividades, esta mañana el secretario de Gobierno Héctor Vela afianzó la esperanza de que “nadie se quedará sin aguinaldo…”. Ojalá que dentro de esa promesa vaya la solución de varios conflictos con el Sindicato de los Tres Poderes y que incumpla la amenaza de volver a parar actividades mañana, como advirtió la lideresa Carmen Villalobos, porque en esas circunstancias es más lo que se pierde que lo que se gana, pero ella asegura que son los derechos de los trabajadores incumplidos los que obligan a reaccionar como hace muchos años no se hacía. Es todo esta tarde, nos vemos en la siguiente en www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

