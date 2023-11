Los ingobernables municipios morenistas… al borde del estallido.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Algo está pasando en los distintos municipios del estado de Durango, pues ya es una constante que regidores de cada uno de esos ayuntamientos, acudan al Congreso del Estado a denunciar distintas anomalías, tales como; malos manejos, nepotismo, despidos injustificados y malversación de recursos públicos, lo que ya puso en la “tablita”a la alcaldesa de Nazas, Diana González, misma que se denunció, destinó un millón de pesos del erario a una familiar a la que tiene como proveedora, lo que incluso ya motivó a la Fiscalía Anticorrupción solicitar su desafuero para actuar en consecuencia, a lo que la referida afirmó que todo lo que se dice en su contra es falso y que tiene tintes políticos, ahora necesita demostrar que tiene la razón.

Este martes también acudieron al Congreso del Estado, regidores y hasta la síndico de Tlahualilo para denunciar que la alcaldesa de ese Ayuntamiento, se ha negado a transparentar la nómina, en la que hay un universo de aproximadamente 500 trabajadores y por los que se gastan, poco más de dos millones de pesos al mes, por lo que aquí pudiera estarse dando un tema de opacidad que justamente nuestros diputados locales, deberán resolver, pues no se puede permitir que alcaldes vean a sus ediles como empleados, cuando en los hechos, fueron electos al igual que ellos y ellas, cuando ganaron las elecciones el año pasado, de ahí que sea un tema al cual habrá que darle especial seguimiento.

De igual manera este martes también acudieron al recinto legislativo, funcionarios del ayuntamiento de Nazas para reiterar la gestión de su alcaldesa y apenas, la semana pasada, hicieron lo propio regidores de Mapimí para denunciar distintas anomalías de carácter administrativo de parte de la secretaria de ese ayuntamiento, como no avisar a tiempo de la realización de las sesiones, no proporcionar información de los estados financieros del municipio y opacidad en la ejecución de la obra pública y ni que decir de lo que pasa en Cuencamé, cuya alcaldesa desconociendo la ley, mandó llamar a los suplentes de cada uno de los regidores a pesar de que sus titulares, no han solicitado licencia y siguen en el cargo.

Esta serie de denuncias, lo único que dejan constancia, es que esos municipios carecen de gobernabilidad y cuyos alcaldes y alcaldesas, tienen un total desconocimiento de la ley, de ahí que por ejemplo, Sandra Amaya, como presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, aseguró que en cada uno de los casos, se llegaría al fondo de las cosas y que en caso de que hubiera responsabilidad de alguno de los ediles, aunque sean de Morena, no se va a tapar a nadie, lo que no deja de ser un comentario atinado, tomando en cuenta que cada uno de los alcaldes y alcaldesas señaladas, fueron siglados justamente por ese partido político, por lo que lo que resuelvan nuestros diputados locales, podría citar un precedente en este tipo de denuncias.

