+ EL SOL DE DURANGO echa a su personal

+ Hoy, martes negro, para la libre expresión

+ Le quedan las redes, aunque reacciona tarde

+ Sin presumir, somos compas del mismo dolor

+ Creemos que los soles se tardaron en accionar

“Es obligación del gobierno sostener, impulsar y cuidar a los medios de comunicación. En ellos está nuestro derecho a estar informados…”

Lic. Gabino Martínez Guzmán (qepd)

Hoy, 5 de diciembre de 2023, pasará a la historia como un día negro para el periodismo en Durango, particularmente para la Libertad de Expresión, la empresa líder y pionera, EL SOL DE DURANGO, acusa problemas de sobrevivencia…..ACCIÓN.- Esta mañana EL SOL comunicó a su personal la terminación de relaciones laborales. Algo inédito, que no sucedió en los casi 80 años de existencia, no puede soportar más la carga económica…..FRENO.- La dirección del rotativo informó a sus trabajadores, empleados y directivos sobre la terminación de relaciones laborales en virtud de la impensada reducción de ingresos por cuestiones de publicidad. Y eso que EL SOL es el medio histórico a donde van la mayoría de los anuncios oficiales…..TRISTEZA.- Nos pega lo que está sucediendo en el matutino, nos duele porque ahí dejamos más de 25 años de nuestra trayectoria. Ahí aprendimos lo poco o lo mucho que pudimos conocer de periodismo…..ESPERA.- La empresa comunicó a sus trabajadores que en todo caso no es cuestión personal contra ninguno de sus excolaboradores, sino que es consecuencia de la política aplicada por la Organización Editorial Mexicana a la que pertenecen los soles. El de Durango es uno de los periódicos más emproblemados económicamente, y está en un proyecto nacional de refundación, o de reingeniería periodística, aunque también está enlistado a su desaparición definitiva….. REVERSA.- Lo que sucede en EL SOL, aunque ignoramos detalles de lo ocurrido este día, es un golpe frontal a la libertad de expresión consagrada en nuestra Carta Magna. Es privar a miles de duranguenses de su derecho a estar informados de lo que ocurre en la entidad. Esa es la razón por la que los gobiernos siempre han estado obligados a respaldar económicamente a los medios de comunicación y por la que debe haber competencia periodística en busca de la verdad, aunque no guste a muchos, toda vez que los periódicos, noticieros de radio y televisión no tienen ingresos para financiar sus actividades, particularmente en nuestros días que las redes sociales han desplazado en alcances a medios poderosos de otros tiempos y como podemos ver en EL SOL DE DURANGO, los ingresos no alcanzan para sostenerse. Esa es la realidad…..CALMA.- No estamos adelantando ningún cierre, EL SOL pretende refundarse o reorganizarse de manera financiera para poder sobrevivir a las adversas circunstancias. Hoy, todavía apareció de manera normal el diario, pero ignoramos qué sucederá en el futuro. Quizá se recontrate una parte del personal despedido para seguir operando, pero eso es competencia de la empresa que sufrirá a partir de este día una metamorfosis incierta…..EMPLEO.- En la decisión de la empresa periodística quedan sin trabajo muchas personas, incluyendo corresponsables en los municipios. Toda esa gente se queda sin un peso para llevar comida a la casa, y viene a engrosar las lamentables listas de desempleados agravada con el cierre reciente de varias maquiladoras y complicada con la decisión presidencial de aumentar los salarios 20% para el año próximo, dado que muchas pequeñas y medianas empresas tampoco resistirán y tendrán que darle las gracias a sus colaboradores y mandarlos a la calle a engrosar las filas de vagos y malvivientes…..MEMORIA.- Recordar que a la sorpresiva decisión de EL SOL DE DURANGO preceden la desaparición de los impresos: Contacto hoy, Periódico Victoria, Contexto y el adelgazamiento del Órale qué Chiquito. No es privativo pues, del líder, es una crisis global por la que están cruzando todos los medios de comunicación del mundo que tenían en el impreso su principal producto…..TIEMPO.- Subrayar que EL SOL se tardó en reaccionar ante el boom de las redes sociales y el desplazamiento de los impresos. Hoy, la opción que queda a la mano de todos está en las redes sociales, en las que por suerte seguimos siendo súper líderes, y por las que es posible llevar la información en tiempo real a todos aquellos seguidores que antes compraban los impresos, aun cuando en la mayoría de los grandes medios apenas están aplicando el cobro por ingreso a sus páginas y, aunque es el camino que tenemos que seguir todos, en los más se tarda, porque requiere de tecnología que está en el mercado, que tiene un costo bastante importante. Ayer de pasadita comentamos que “Los primeros siempre serán los primeros…”, y queremos precisar por qué somos los primeros: Fuimos el primer medio de comunicación de Durango con su propia página en internet. Hablamos de 30 años o más en los que, sin embargo, hemos tenido que adaptarnos a la vorágine que significan las redes sociales, a la inmediatez y a la movilidad que ello implica, por suerte, seguimos siendo líderes, sin festinar nada, puesto que no son los mejores tiempos periodísticos en Durango, sino más bien todo lo contrario. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

Saludos

