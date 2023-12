Rindió Rubén Solís penúltimo informe como rector de la UJED…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

El rector de la máxima casa de estudios, Rubén Solís Ríos, presentó su penúltimo informe de al frente de la Universidad Juárez del Estado de Durango, por lo que generó especial expectativa, lo que tenía para informar en lo que lleva al frente de esa responsabilidad, la cual, no es para nada menor y que regularmente, tiende a tener resonancia en la sociedad duranguense, ya sea para bien o para mal, aunque en su caso, se ha mantenido por una línea institucional, alejado de escándalos e incluso, poniendo mano dura en donde se debe poner, ahí está que no ha solapado uno solo de los casos de acoso sexual que se han denunciado en algunas facultades y que por el contrario, ha solicitado investigaciones inmediatas al respecto sean cuales sean sus resultados.

Entre lo que informó Solís Ríos, destaca que la UJED finalmente recibió la acreditación de calidad a la gestión institucional de la administración y que otorgan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), siendo dicha universidad, la única institución de educación superior en Durango en recibir semejante distinción, así como el haber obtenido el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación, sin observaciones en la Auditoría Integral al Subsidio Ordinario, Participaciones y Fondo de Aportaciones Múltiples del Ejercicio 2022.

Por si fuera poco, la Universidad Juárez del Estado de Durango ya cuenta con dos nuevos campus virtuales, uno de ellos en Súchil y el otro en San Dimas, sin obviar que organizaron el Primer Congreso de Divulgación Científica, con 119 propuestas, 40 infografías, 31 intercambios de experiencias y 33 talleres, en 30 sedes de manera simultánea y con la participación de más de dos mil estudiantes; de igual manera, se integraron nuevas redes de investigación, tales como la Red en Educación Media Superior y la Red de Investigación en Ciencias Económico Administrativas que habrán de fortalecer los indicadores de calidad en la máxima casa de estudios.

Este sin duda que es el penúltimo informe de Rubén Solís y muchos empiezan a rumorar quien pudiera ser su sucesor, pero contrario a lo que hicieron sus antecesores, no pareciera tener un favorito e incluso, ya anunció que permitirá participar a todo aquel universitario que reúna los requisitos para ser elegible, es decir, no se va a meter en ese proceso, favoreciendo a alguno de los que ya se andan moviendo para ser considerados, lo que no deja de ser altamente positivo, pues la mejor manera de legitimar una posición semejante, es dejar que la comunidad universitaria sea la que tome ese tipo de decisiones, pues ya en el pasado, imposiciones han manchado esa investidura y ya que quedó claro que Solís Ríos no quiere formar parte de dicho anecdotario… ¡Bien por él!

