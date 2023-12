EEUU no cree que otra resolución del Consejo de Seguridad de ONU sobre Gaza sea útil

ONU, 7 dic (Sputnik).- EEUU cree que otra resolución del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Gaza no será útil en este momento, dijo este jueves el representante adjunto del país norteamericano ante el organismo, Robert Wood.

Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Abdulá bin Zayed, dijo que su país presentó un proyecto de resolución al Consejo de Seguridad sobre un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, por razones humanitarias.

“Nuestra posición no ha cambiado (…) No hemos mantenido conversaciones con EAU sobre su texto, así que no sé cuáles son sus planes pero no creemos que otra resolución del Consejo de Seguridad ahora mismo vaya a ser útil en la situación”, dijo el diplomático estadounidense a la prensa.

Rusia y EAU solicitaron una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza para este viernes.

El miércoles, el secretario general de la ONU, António Guterres, invocó el Artículo 99 de la carta fundacional del organismo para alertar al Consejo de Seguridad sobre la situación en Gaza e instarle a evitar una catástrofe humanitaria.

El artículo 99 otorga al jefe de la ONU el derecho a llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre cualquier asunto que, en su opinión, pueda amenazar la paz y la seguridad internacionales.

Guterres tomó esta decisión, por primera vez desde que asumió en 2017, debido a la magnitud de la pérdida de vidas humanas en Gaza e Israel en tan poco tiempo, dijo el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric. (Sputnik)

