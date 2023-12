Piden se cumplan realmente castigos por feminicidios

Ante los feminicidios que se han registrado en las últimas semanas en la entidad no basta con endurecer las penas a quienes cometan este delito, pues lo que se necesita es que se cumplan, que los jueces apliquen los castigos que establece la ley, señaló la diputada Marisol Carrillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso del Estado.

Al referirse al caso de la muerte violenta de una mujer en la región lagunera, la legisladora consideró que “no solo es decir todo el peso de la justicia, es hacerlo válido, opinamos finalmente que las penas no es que sean más, sino que se cumplan, y que hay penas en relación de delitos contra la mujer que son de verdad de vergüenza; tuvimos un caso donde el juez o la jueza, no recuerdo bien, pone una pena de 5 años a un asesinato de una mujer, un asesinato con violación”.

En este caso en particular, dijo la legisladora que el castigo debe ser de toda la vida, “deben ser penas de 50 años, que no prescriban, que no salgan con fianza, que no salgan con absolutamente nada, esa es la justicia que se debe otorgar a la mujer”, para indicar que por esta razón muchas mujeres no denuncian, muchas prefieren quedarse con una violencia.

“Más allá de la cultura de la denuncia, y más allá del no te dejes, la violencia empieza desde que te faltan al respeto, no podemos llegar a una situación que ahora tenemos, con una mujer muerta, porque la violencia se ejerce desde un primer instante, no podemos permitir que esta situación aumente hasta llegar a los asesinatos”, insistió la legisladora, al considerar que se cerrará un año muy lamentable en este tema, pues recordó que en este 2023 el estado ocupó un quinto lugar a nivel nacional en feminicidios, además de subrayar que no han ido a la baja.

Aseveró que esta situación no es responsabilidad totalmente de un gobierno, “también es una responsabilidad ciudadana, de machitos, es una responsabilidad donde no se ha entendido que ni somos cosas, que ni tenemos una justicia y que seguramente todavía tenemos una situación de no pasa nada, al cabo se sale con una fianza, que al cabo se le imputan poquitos años de prisión, entonces se puede matar a las mujeres sin ningún tipo de contemplación que al cabo no habrá una responsabilidad tan grave, se tienen que agravar las penas, pero sobre todo se tienen que cumplir”, dijo finalmente.

