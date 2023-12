En vilo senaduría del PT en Durango…

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Cuando parecía que todo estaba listo para que este jueves Morena decidiera junto al PT y el Verde, el género de cada una de sus candidaturas al Senado para el 2024, algo pasó con el caso de Durango y Colima, entidades en donde se anuló dicha decisión, lo que irremediablemente despertó suspicacias sobre lo que había pasado, lo que supone que no hubo acuerdo entre el Movimiento de Regeneración Nacional y el Partido del Trabajo, pues hasta donde había trascendido, en ambos estados Alberto Anaya, líder moral y político en lo nacional del PT llevaba mano para encabezar dicha fórmula, pero parece que Claudia Sheinbaum tiene otros planes, lo que no fue del agrado de los petistas, por lo que esa decisión ha quedado en vilo.

Lo que hemos podido investigar al respecto, es que la precandidata presidencial quiere que sean cuadros morenistas los que vayan siglados por el PT en ambas entidades encabezando esas fórmulas, a lo que claro está, ni Gonzalo Yáñez ni compañía están dispuestos a aceptar, pues para él y Alberto Anaya, debería ser alguien de su partido el que vaya en esa candidatura y no pareciera haber margen de maniobra en esa negociación, por más que sea la inminente abanderada presidencial quien se los esté pidiendo, al grado de que dichas negociaciones, podrían caerse, en caso de no llegar a un buen acuerdo, con serias repercusiones para dicha alianza de fuerzas incluso en lo nacional, pues ya se sabe lo que puede pasar si el PT queda suelto.

Si bien es cierto, en el acuerdo de esa coalición, ya se había acordado que al Partido del Trabajo le fuera siglada esa candidatura y que por consiguiente, un cuadro de ese instituto político la encabezara, misma que sería complementada por una mujer de Morena, sin embargo, la propia Claudia Sheinbaum está pidiendo que más allá de que el PT sigle esa aspiración, sea un cuadro morenista el que vaya en la boleta, a lo que pegó el grito en el cielo Alberto Anaya afirmando que esa no había sido la negociación, pidiendo que se respeten los acuerdos signados, de ahí que se piense que a esta historia aún le queden algunas horas para tener una definición, la cual pudiera resultar impredecible para lo que está pasando.

En el caso de las mujeres, no es ningún secreto que en la recta final estarían Sandra Amaya, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y una de las que más ha crecido en las últimas semanas, según las diferentes casas encuestadoras; Margarita Valdez en un proceso de reelección; Martha Olivia García que busca dar la campanada y; Marina Vitela, ex alcaldesa de Gómez Palacio. Mientras que por el lado del PT, parece que nada evitará que vaya Gonzalo Yañez, aunque podría bajarse en caso de que le digan que irá en la segunda posición de esa fórmula, ello quizá lo motivaría a aceptar un “plan b” que sería aceptar ser diputado federal y coordinar al grupo parlamentario del PT en San Lázaro los próximos tres años, lo que no deja de ser también muy tentador.

