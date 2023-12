Chicotitov

+ Transas obligan a cambiar el Gran Torneo de Campeones

+ La intrusión de dinero sucio ha modificado su esencia

+ Maderera regresa a sus orígenes del amateurismo

+ Tiene el apoyo de Scribe, pero no va por ahí

“Las mafias futboleras han obligado el cambio del Gran Torneo de Campeones tras 53 años de éxitos…”

Jorge Blanco

El manoseo, las transas y la llegada de dinero sucio al futbol amateur duranguense obligan al Club Deportivo Maderera a reinventar, a reorganizar, su Gran Torneo de Campeones de “Año Nuevo”, el mejor evento futbolero de todos los tiempos que no ha dejado un peso a los organizadores tras 53 años, no es el propósito…..REACCIÓN.- El presidente del referido club deportivo del norte de la ciudad Víctor Alejandro Blanco, se reunió esta mañana con los medios para anunciar el cambio obligado a su tradicional torneo ante las presiones de dineros “algo sucios” al gran evento y por el que los vividores del balompié siempre estuvieron presionando…..RESPALDO.- El Maderera dispone este año del patrocinio de la firma duranguense Scribe, pero prefiere cancelar el estilo que mantuvo hasta el año pasado en el 52 aniversario del torneo, antes de que aquello derive en la muerte de alguien, pues los de enfrente ya rebasaron los supuestos y pusieron una suma de dinero que obliga al club a superarla para llegar a un estatus en el que se perdieron las razones. El Club Maderera renuncia a seguir compitiendo con esos dineros verdes, porque el club no organiza por dinero, sino por el verdadero amor al futbol, aunque tendría manera de doblar la bolsa, pero hacerlo sería caer en el juego perverso de esos vivales que siempre han explotado el balompié y que amenaza con escalar a las disputas pandilleriles que suceden en otras partes del país con balaceras, muertos y lesionados por montones…..IMAGINACIÓN.- La corta imaginación de esos rufianes los llevó a copiar, paso por paso, juego tras juego, torneo tras torneo, y hasta la hora de la celebración de los partidos, en cuyo estilo la Maderera se sostuvo durante más de cincuenta años. El juego final de las 12 del día del primero de enero es idea antiquísima del populoso barrio del norte de la ciudad. Lo saben los miles o millones de futbolistas que alguna vez tuvieron participación en el evento y que llegaron a la final. Siempre, llegar a la final era alcanzar la gloria, porque se llegaba a la disputa del título al que muchos aspiran y pocos tienen la suerte de lograr, pero los de enfrente desde hace treinta años, por lo menos, han venido copiando cada paso del comité organizador para llevarlo a sus torneos, que unas veces son de la “desunión”, otras el torneo de las trácalas y no menos torneos manejados desde las apuestas…..BILLETES.- Enrique Gamero, el más zángano de esos vivales, hace dos años, en su desesperación de ver los excelentes avances del torneo colono, no tuvo empacho en llamar a gente desconocida o mejor dicho, bien conocida, y “poderosa”, para que le salvaran su torneo basura. Exigía los mismos campos que la Maderera y también jugar a la hora que ya se habían programado partidos. La entonces directora del deporte, Ana Karen Ávila, supo de la circunstancia y temblorosa cedió a las bravuconadas de los vivales, tomó la decisión de autorizar que el torneo “patito” se jugara en los mismos campos que ya estaban firmados a la Maderera. Fue entonces cuando se pidió la intervención de la policía, porque los de aquel bando estaban emperrados en hacer su santa voluntad y la autoridad metió orden y exigió de manera salomónica que se utilizaran los campos en forma pareja, a pesar de lo disparejo de los torneos, puesto que uno lleva 53 años, y el otro apenas está dando sus primeros pasos…..FRENO.- Entonces la Maderera estuvo a punto de abortar su evento, pues la presión era mucha, con la intervención incluso de un comandante de la Fiscalía que trajo a su personal atemorizando a los asistentes a los partidos del Maderera y mandando no menos amenazas a los competidores. No pocos externaron su temor de seguir participando en el evento ante la presencia de aquellos gorilas que quién sabe de donde salieron, con metralleta, pistola, leño, gas pimienta y hasta cortauñas, y pues, en esas condiciones, hay que correr mejor…..AVISO.- Hace dos años se tuvo el primer aviso serio, porque nunca hubo una competencia leal en materia futbolística, de lo que podían llegar. Sin embargo, y cuando creían apagado el tradicional certamen, apareció el año pasado la Maderera ofreciendo una bolsa de un cuarto de millón de pesos aportado por la firma Scribe, dinero absolutamente limpio y de origen preciso y alcanzó a entregar un torneo inmejorable con la coronación de Base Ortega sobre el gran equipo Mega, pero la amenaza armada fue mayor en el graderío, por lo que el Club Maderera ha tomado la determinación de no seguirle el juego al gandalla Gamero y cambia su pasado, su presente y su futuro. Este año jugará solo con jovencitos, niños y adultos en alguna categoría que evite caer en la cochina dinámica de jugar por dinero. Así, se estaría regresando a los orígenes no solo del balompié, sino del futbol total, en donde siempre en el barrio se jugó por la gloria, por el solo hecho de obtener la victoria y por las mieles del título, no por dinero como ahora, pues es el camino del que nunca debió apartarse…..PILLASTRE.- El tal Gamero es un pillastre que le vende el alma al diablo, pero a toda costa quiere salirse con la suya. Pidió oportunidad de participar en el comité organizador, se le concedió, pero al rato reaccionó como todo malagradecido, salió diciendo que el torneo es suyo, que él lo fundó, etc., etc., y para completarla, se quedó con el título del Torneo Nacional de Campeones que es de la Maderera, que celebró precisamente la Maderera hace tres años con recursos propios, y ahora lo usa como la gran novedad en Facebook, aunque ahí queda el precedente que se aprovechó de la penetración del verdadero Torneo de Campeones y lo impuso en su paginita que seguían cuatro personas. Quien quiera puede constatar lo dicho al entrar a la referida página, ahí marca con precisión cómo se llamaba antes y cuándo cambió. Eso no se puede eludir ni esconder, cualquiera puede confirmar la indecencia del tipejo ese…..AVISO.- Sirva la presente para nuestras autoridades, particularmente para la autoridad deportiva personificada en César Omar Cárdenas Reyes, para que sepan quién es el tal Enrique Gamero y para que eviten ser extorsionados con el cuento de los trofeos, pero sobre todo que el mejor torneo futbolero de Durango de todos los tiempos, el Gran Torneo de Campeones del Club Deportivo Maderera, ha tenido que modificar su historia ante las presiones de gente “extraña” o bien conocida en el torneo transista, porque quién sabe cómo se llamará este año, y no platicamos más, porque lo más probable es que nos lo copien y lo hagan como suyo. Es todo de esta triste y lamentable historia futbolera llamada Gran Torneo de Campeones, que tiene que cambiar de rumbo y regresar a los orígenes reales del amateurismo. Repetimos, no platicamos más, porque mañana salen con que fue idea de ellos. ¡Hasta la próxima..!

