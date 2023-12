Evitar romantizar situaciones de violencia, pide la diputada Marisol Carrillo a mujeres

La violencia contra las mujeres no es un tema solamente de los hombres, que en la mayoría de los casos son quienes ejercen maltrato, sino también de las mismas mujeres, que no deben romantizar situaciones de violencia de los agresores, señaló la diputada Marisol Carrillo.

Al referirse a la situación de violencia de género que persiste, la legisladora por Morena consideró que uno de los aspectos relacionados con esta problemática, es precisamente que se busque romantizar situaciones de violencia, “o sea si me cela es porque me quiere, si me pega es porque le importo, o sea, no solamente es una situación de varones, de hombres, también de mujeres que nos respetemos, que nos valoremos y que tengamos totalmente no la idea, sino que estemos totalmente seguras de que nuestra vida no solamente vale, sino de que nuestra dignidad, nuestra vida libre de violencia tiene que ejercerse”.

Recordó la legisladora que las mujeres tienen que poner un límite y cuando éste se rebase, entonces tienen que presentar denuncias, pues las acciones para combatir este problema, requieren también la participación de la ciudadanía.

