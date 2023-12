Positivo en bastones antialcohol no implica una multa directa

Aunque se han generado quejas por falsos positivos en los bastones que se utilizan en los operativos antialcohol, se trata solamente de instrumentos para detectar si un conductor consumió bebidas alcohólicas, lo cual es corroborado con un equipo oficial de medición, apegado a la normatividad, para determinar la medida que se aplicará en cada caso, señaló el regidor Manuel de la Peña.

Puntualizó que si bien se menciona un considerable porcentaje de falsos positivos que se pueden presentar con el uso de los bastones, indicó que solamente se busca medir la presencia de algo de alcohol en el aliento de las personas que conducen vehículos, “es lo que antes era el ‘sóplele’ del oficial, no soluciona ni plantea una multa directa, a partir de ahí se utiliza un instrumento que sí está apegado a una normatividad más estricta y a una norma oficial, para determinar si es positivo”, dijo.

Añadió que se han hecho pruebas para determinar la cantidad de alcohol en un conductor de un vehículo, pues en algunos casos el positivo puede ser incluso por el enjuague bucal, loción o perfume, que pueden detectarse en la prueba anti-alcohol.

“Eso no significa que ya estés multado, puede salir positivo efectivamente el bastón, pero no el instrumento oficial de medición de presencia de alcohol en la sangre, es un primer filtro”, insistió el regidor, al considerar que el uso de bastones es útil, debido a que el margen de error no es tan alto como se cree, además de que ya se revisaron y se regularon todos, para evitar que puedan cometerse errores en los operativos antialcohol.

Finalmente, dijo que el objetivo de los operativos antialcohol y la revisión a conductores de vehículos es prevenir accidentes viales, que en ocasiones pueden tener consecuencias graves para las personas, además de los daños materiales que se pueden presentar.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp