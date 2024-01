Piden reportar fallas de alumbrado al 072

Es necesario que la población reporte al 072 las fallas que se puedan presentar en el alumbrado público, para que se puedan atender en poco tiempo, pues aunque hay lugares donde se tienen problemas no se resuelven porque la gente no los reporta, señaló Emiliano González, director de Servicios Públicos Municipales.

Dijo que aunque se reciben muchos reportes de luminarias que se descomponen, no todos se presentan a través del número 072, por lo cual pidió a la población en general que al momento que se presente el caso de fallas en el alumbrado público hagan el señalamiento en el número de esta plataforma digital, pues de esa manera llega más rápido tanto a Servicios Públicos como al área responsable de atender estos reportes.

“Nos han tocado temas donde tienen hasta 2 meses con una lámpara fundida en algún punto de la ciudad, pero Servicios Públicos no cuenta con el reporte correspondiente, por eso no se le da respuesta”, indicó el funcionario, al señalar que generalmente los problemas que se presentan es porque algunas lámparas se funden, pero insistió en que si no se hace el reporte es difícil que el personal de la dependencia las pueda detectar para efectuar el cambio de la luminaria.

Recordó que actualmente son casi 48 mil 700 luminarias las que se tienen en esta ciudad, así como 8 mil en la zona rural, la mayoría de las cuales son de led, mismas que son reemplazadas cuando tiene alguna falla.

Con respecto a la atención a reportes, indicó que mientras en el caso de las comunidades rurales se trabaja con los presidentes de las juntas municipales, en esta ciudad es necesario que los ciudadanos hagan su reporte, para dar atención a cualquier falla, pues aseguró que se cuenta con grúas y el personal necesario para darle prioridad a cada colonia y fraccionamiento donde se presente algún problema.

