Tercer Ojo

Balazos que nunca terminarán

Autoridades dicen hubo menos reportes; ¿se cansó la gente de reportar sin que nada pase?

El pasado 31 de diciembre pareciera un dejavú que no termina y que cíclicamente se repite para la misma fecha. Miles de balazos se escucharon por toda la ciudad y, en diversos medios de comunicación, páginas de redes sociales y cuanta plataforma se conozca, se vertieron reportes respecto al vecino, al conocido, al amigo, al desconocido, que estuvo tirando balazos al “Año “Viejo” para despedirlo. Las autoridades dicen, “bajó el índice de reportes en comparación a otros años”.

No es para nadie un secreto que en toda la mancha urbana hay cientos o miles de armas entre los ciudadanos para uso y cuidado personal, algunas registradas y otras no, que sumadas a las de aquellos que las usan para actividades ilícitas, hacen que se perciba zona de guerra los primeros minutos de llegado el Año Nuevo.

Este 2024 no fue la excepción, a cada publicación que se colgaba en redes le seguía otra con el reporte de “alguien que tiraban balazos”, una realidad que ya es costumbre desde hace años y que con el paso de los mismos pareciera que no está cercano el fin, sino por el contrario, cada vez se escuchan ráfagas de alto poder más frecuentemente, armas más poderosas.

Este martes el secretario de seguridad publicad del estado Óscar Galván apareció en medios en el preámbulo del Día del Policía Preventivo, para declarar que a comparación de años anteriores no se tuvieron tantos reportes de la gente sobre disparos de arma de fuego, algo que contrasta con la realidad vivida hace un par de días. El hecho que la gente no reporte, para nada es un indicativo ni un referente sobre la no presencia de disparos.

Contrario a esto, debería ser preocupante el que la gente tenga la percepción que reportar disparos no resulta en nada positivo y tal vez sea una escasa confianza en la eficacia de las instituciones para atender estas denuncias ciudadanas pese a los despliegues importantes de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Históricamente y con el paso de los operativos de fin de año jamás se ha detenido a nadie por estar disparando vivas para estas fechas, ya que según lo marcan las leyes, nadie puede ingresar en nuestros domicilios sin una orden en mano, por lo que todo esfuerzo se topará con pared y resulta estéril toda acción, siendo ahí donde cada quien sacará sus propias conclusiones.

Para fortuna de todos, este año solo se reportaron daños en vehículos estacionados en la calle, algunos inmuebles de lámina que sufrieron desperfectos por los proyectiles sin que algún ciudadano resultara herido o, en el peor de los casos, sin vida, como ya ha pasado lamentablemente en algunas ocasiones.

MIRADA A LA DERECHA

Los resúmenes anuales y las vistas al pasado año que se va resultan interesantes en niveles informativos, pero también hacen saber que poco se actúa en casos delicados de los cuales solo vemos pasar declaraciones, que el tiempo no perdona y que al final, habrás de tropezar con la misma piedra.

