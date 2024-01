Sí hubo aumento a precios de las gasolinas

Aunque no se diga que hay un “gasolinazo” sí aumentó el precio de la gasolina, al subir el impuesto que se paga por el combustible, que se sumarán a los incrementos que se registran en muchos productos de consumo generalizado, que se sentirán en el bolsillo de los ciudadanos, señaló la regidora Gabriela Vázquez Chacón.

Recordó que este año inició con una serie de incrementos en distintos productos, al señalar que si bien se dice que no hubo el llamado “gasolinazo”, hay que preguntarle a los ciudadanos, “que somos quienes lo sentimos en el bolsillo, si sentimos el incremento o no”.

Agregó Gaby Vázquez que hay un incremento en el IEPS, “que es el impuesto que se paga por la gasolina, si queremos llamarlo gasolinazo, digamos que no lo hay como tal, pero sí un aumento en los productos, entre ellos la gasolina, los refrescos, cigarros, es importante decirlo, si lo que se busca es evitar o desinhibir, desalentar el uso del combustible por los ciudadanos, que no consuman cigarrillos o refrescos, entonces son políticas públicas hechas por ocurrencias, porque si se busca concientizar a los ciudadanos, tenemos que buscar también alternativas”.

Insistió la regidora en la necesidad de preguntar a los ciudadanos, que son quienes finalmente sentirán en el bolsillo el impacto de estos incrementos, “hablamos de que son 20 a 25 centavos aproximadamente por cada litro de gasolina, de la regular serán 22 pesos, de la Premium más de 24, depende de una estación a otra, incluso de una región a otra”, dijo.

Acerca de si miente el Presidente de la República en este tema, la regidora puntualizó que no se trata de decir tal cosa, “está confundido o no sabe explicarle al ciudadano, porque al ciudadano hay que hablarle con la verdad y es ésta, como tal podemos decir que no hay un gasolinazo, si lo quiere llamar de esa manera, pero de que hay un aumento al impuesto, lo hay”, finalizó.

