Siete Días de Grilla

Imperdible de principio a fin el comentario de esta semana del periodista mexicano Jorge Ramos sobre la coincidencia electoral entre México y los Estados Unidos, y lo que nos puede suceder tras el proceso electoral.

Ramos, para quienes no lo conocen, es mexicano, pero la mayor parte de su carrera periodística la ha realizado en el vecino país del norte y conoce la evolución de ambos países como el que más. Tiene la capacidad para razonar sobre el tema.

Advierte lo que puede pasar si ganan Claudia Sheimbaum y Donald Trump, también si ganaran Claudia y Biden. Subraya las posibilidades de revés hacia ambas “llaves”, porque esa es la realidad por más que quieran soslayarlo algunos.

Hombre, pero no les platico más del caso. Busquen el comentario de Jorge, es por demás interesante. Aborda los temas sin apasionamientos, con certeza, advertido de que cualquier cosa puede pasar, especialmente considerando los aciertos, si es que hay, y las garrafales fallas, que las hay, tanto de Andrés Manuel López Obrador como Joe Biden.

El comentario lo mencionamos porque esa imparcialidad es la que debemos tener todos los periodistas al momento de entrar al tema y no querer manejar a los ciudadanos como si fueran retrasados mentales que nunca han sabido manejar su voto. Búsquenlo!!

El caso es que regresen o no los conservadores a la Presidencia de la República, ya entrando a lo nuestro. Lo importante es saber qué piensan los mexicanos de la obra presidencial y si los 30 millones de electores volverán a respaldar a AMLO vía Claudia Sheimbaum.

Seguimos creyendo que la moneda está en el aire, que a pesar de los 20 ó más puntos que le saca a Xóchitl Gálvez, de acuerdo a encuestas, no está nada resuelto, sino todo lo contrario.

Leí por ahí que: “Los votos matan encuestas…”, y miren que sí, que es la lógica. Un elector difícilmente confesará sus preferencias a un encuestador y menos si es desconocido. Aunque se diga sincero, el entrevistado nunca dirá lo que realmente siente.

Es entonces donde tenemos que echarnos un brinco al trabajo gubernamental, si ayuda o perjudica a la abanderada morenista, porque así como los hay festinando esos 22 puntos de distancia, la sopa siempre puede caerse del plato a la boca, particularmente confirmado la ofensiva opacidad en el manejo de los dineros federales, como el fraude a Segalmex ronda los 80 mil millones de pesos y son uno o dos los detenidos o quizá ya ninguno y la robadera está a todo lo que da en todas partes. Ya nadie recuerda la sobada y falso cuento de no robar, no mentir y no traicionar.

Y espérenme un poquito para saber cómo reaccionarán los mexicanos ante los incrementos salariales e inflacionarios en gasolinas y otros de cuya mayor parte se quedará el gobierno en impuestos y los trabajadores, dormidos esperando el beneficio de “los mejores salarios de la historia…”.

Los ríos de sangre, el secuestro, la extorsión y muchos otros delitos no se detienen, sino por el contrario, la escasez de oportunidades profesionales y la inestabilidad emocional de los mexicanos está en ascenso. Aunque el señor presidente tenga otros datos e insista en que los mexicanos están felices con su obra, otra es la realidad y eso es la que definirá la próxima elección.

El país se está cayendo a pedazos, escribió el otro día la editorialista de Reforma, Guadalupe Loaeza, y eso es real, más los últimos acontecimientos en los que sobresalió el maltrato a los migrantes, pues fueron liberados cuando intervino el gobierno federal, la mejor seña de que se sabe quién es quién y dónde están.

Luego, tras el secuestro de 31 inmigrantes, Xóchitl Gálvez declaró que el gobierno de AMLO está coludido con el crimen organizado y queda ahí demostrado.

Por eso, insistimos, la obra cuatrotera ayuda o perjudica a Sheimbaum?

En 2024 se jugará la Presidencia de la República, 8 gubernaturas estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México; 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 16 alcaldías de la Ciudad de México, diputaciones locales, ayuntamientos y alcaldías de prácticamente toda la República.

Las precampañas iniciaron el pasado 20 de noviembre y terminarán el 18 de enero de 2024.

Hasta ahora nada más están inscritas para la Presidencia de México: Claudia Sheimbaum por Morena y sus aliados, y Xóchitl Gálvez por el PRI y asociados, aunque todavía habrá que esperar a la conclusión de Movimiento Ciudadano que está por definir entre Jorge Álvarez, Juan Zepeda o Dante Delgado como aspirantes presidenciales. Las campañas presidenciales empiezan el 1 de marzo, un día después empieza la campaña en Guanajuato, el 21 de marzo en Chiapas y el resto de gubernaturas arrancan entre el 31 de marzo y 30 de abril.

Todas las campañas, aun con la diferencia de arranque, deberán terminar el 29 de mayo de 2024, tres días antes de las elecciones, para permitir tiempo para la meditación del elector a fin de que pueda volver a analizar el rumbo de su voto.

El que resulte ganador de la elección presidencial asumirá el mandato el 1 de octubre. Los diputados y senadores entrarán en funciones un par de meses antes, el 1 de agosto. O sea que se pondrán en práctica por primera vez las reformas al 83 de la Constitución que fijaba el 1 de diciembre para asumir, y ahora lo hará dos meses antes.

La ventaja aparente que lleva Claudia sobre Xóchitl es real, no hay forma de negarlo porque salió primero a la pelea, pero no es como para pensar que todo está resuelto, toda vez que hasta la obra de ella en la Ciudad de México tiene a millones de chilangos encaboronados en serio.

El descuido del Metro, el abandono al inaplazable mantenimiento, es la causa de los interminables tropezones del Sistema de Transporte Colectivo de la capital, por lo que en la Ciudad de México se rumora a gritos que el dinero reservado para el mantenimiento se invirtió en espectaculares anuncios de “Es Claudia”, que de un día para otro invadieron el país y sin responsable aparente. Se gastó todo el dinero del mundo y parece que le queda para seguir dilapidando en campaña.

Entonces, suponer que comprará la primera magistratura o peor aún, que ya la tiene asegurada, quienes piensen así pueden llevarse la sorpresa que se llevaron muchos argentinos hace unas semanas.

O sea, siendo generosos con la abanderada de Morena, va arriba de Xóchitl, y pudiera agrandar esa diferencia, pero mientras eso no ocurra, no se puede pensar que el arroz está cocido.

La loca de Xóchitl, aunque crea ir abajo en las tendencias del voto, como afirman algunos, le está pegando tiros de precisión a la 4T y eso está calando hondo entre la sociedad, y quizá en el cuarto de guerra de Sheimbaum, pero no estamos de acuerdo en que el asunto está acabado.

Ministros, magistrados y jueces federales deben ser los que demuestren capacidad para poder derimir entre los que tienen o no la razón. Nominar al más popular, por muy honesto que sea, es una gran barrabasada.

El trabajo de esos personajes en el Poder Judicial de la Federación es producto de su conocimiento, de su honestidad, de su dedicación, y no puede llegar cualquier hijo de vecino a desplegarlo.

Insistir en llevar como ministro al más guapo del condado es una absoluta desproporción aunque el más interesado de hacerlo sea el presidente López Obrador.

Y bajo esa óptica, un ministro o un juez tienen que dedicarse absolutamente a ese trabajo, por eso deben ganar bien para no tener que andar como los litigantes, de la ceca a la meca y sin orden en lo que hacen, algunos algunas veces.

Excelente que el presidente López Obrador haya declinado enviar la iniciativa que pretende nominar a los miembros de la Corte por votación, aunque amenaza reactivarla. Es, para decirlo rápido y claro, una verdadera estupidez, porque sería algo parecido a encargarle una cirugía de corazón al mejor colocador de tablaroca. Así de desproporcionada es la ocurrencia presidencial.

Después de ser anunciada durante tanto tiempo, finalmente se abrió la megafarmacia que abastecerá a las instituciones del sector salud de los medicamentos que requieren los pacientes que son atendidos en las mismas y que, a decir del mismo presidente AMLO, permitirá garantizar la disponibilidad de las claves que se requieran en los hospitales del IMSS, IMSS Bienestar y del ISSSTE en todo el país.

Esto se dará en un lapso no mayor a 3 horas en el caso de los que se encuentren cerca de la ubicación del almacén, o bien hasta 48 horas para los que estén en las entidades más alejadas, además de asegurar que se contará no solo con el cuadro básico que tiene cada nosocomio, sino también de especialidad, y aseguró que, incluso, los más raros se tendrán disponibles.

Es de esperarse que esta acción dé resultados positivos, pues aunque los anuncios del mandatario nacional generan también escepticismo, el fracaso de este tipo de acciones perjudicaría todavía más a la población, tanto derechohabiente de algunas instituciones como las que acuden al programa Bienestar, que de por sí ya enfrentan dificultades para poder acceder, primero, a recibir la atención médica que necesita y, segundo, para tener el medicamento que necesitan, pues con frecuencia tienen que comprarlo de su bolsillo, porque en las farmacias de las instituciones no se tiene.

Ojalá que ahora sí en los hospitales y las farmacias la gente pueda recibir al menos los medicamentos más básicos, pues en ocasiones ni paracetamol tienen, incluso para pacientes que están hospitalizados.

Más o menos le estamos entendiendo a eso del fenómeno denominado nearshoring, por el que las instancias ligadas a la actividad aseguran que pueden llegar pronto a México unas 400 grandes empresas.

Solo que el señor Presidente no quiere saber nada de nearshoring ni de esas “cosas que nada más vienen a llevarse nuestro dinero…”, como el caso de las energías limpias, que han sido atacadas por el gobierno solo por haberse instalado en mandatos anteriores (sin ignorar las transas con que también se autorizaron muchos contratos).

Pero el nearshoring consiste precisamente en acercar las fábricas a los mercados de consumo, y México, al igual que Canadá, somos los países más afortunados por la vecindad con los Estados Unidos.

Suponen los expertos que mientras la Federación no admita facilitar la llegada de las grandes marcas, los inversionistas del mundo, particularmente los de China, tendrán que seguir volteando hacia otras partes y no a México, donde tanto se les necesita.

Esto es, resulta doblemente meritorio el trabajo incisivo de Esteban Villegas justo para traer nuevas empresas a Durango, toda vez que la federación no quiere, porque no le entiende o porque no le parece, facilitar e incentivar a los inversionistas.

O sea, los planes para aceptar esas 400 firmas en México seguirán en planes, porque la Federación no cede nada a los industriales y eso es lo peor que pudiese pasar con nuestras necesidades de más fuentes de empleo.

Villegas tendrá que cabildear doble o triple precisamente por esas desventajas que insiste la Federación en atravesar a los grandes planes del nearshoring para nuestro país, y particularmente para Durango.

Tiene que servir a los humanos la experiencia vivida por 375 pasajeros de un avión de la empresa Japan Airlines, dado que la nave quedó reducida a cenizas y no hubo una sola víctima.

Los relatos de tan espectacular incidente están en redes, en donde se subraya la educación, el orden y la eficiencia con que ese mundanal de gente fue evacuada de entre las llamas.

Nadie se movió de su asiento hasta que el personal de apoyo del avión lo autorizó, y cuando lo aprobó, todo mundo reaccionó con agilidad, pero con orden. Nunca hubo gritos, no hubo empellones y al final todos los que estaban a bordo salieron ilesos, algo parecido a lo que sucedió acá a una aeronave de Aeroméxico.

No al menos en México estamos educados para una reacción como la de los nipones, que nunca se desesperaron y procedieron hasta que se les autorizó a levantarse de sus asientos. Eso propició una salida rápida y sin lamentaciones.

Especialmente porque no se produjo el taponamiento infeliz que siempre ocurre a las puertas cuando alguien quiere salir en estampida de una nave o de algún lugar con emergencia.

Ojalá que esa demostración al mundo del temple, de la educación, la disciplina y nunca caer en pánico porque es la diferencia entre la vida y la muerte, nos sirva a los demás.

Dios quiera que nunca nos suceda algo parecido, pero en caso de ocurrir, estar preparados mentalmente para hacer lo que hicieron los japoneses, que ahora los admiro más de lo que ya los apreciaba.

Se registró un segundo accidente aéreo en el país del sol naciente en el que sí murieron por desgracia 5 personas que llevaban ayuda a los damnificados del terremoto también registrado el 1 de enero.

Termina el puente “Guadalupe-Reyes”, que ya es tradición en el país, debido a las festividades de fin de año y las que se realizan al comenzar uno nuevo.

Con un sabor que puede parecerse a una resaca, principalmente para quienes tuvieron vacaciones a mediados del mes de diciembre, no solamente por las prisas que implica el regreso a clases para los estudiantes de distintos niveles educativos y que plantea retomar la rutina que se dejó durante los días de descanso, a correr para llegar a tiempo a la escuela y al trabajo.

Aunque la sensación de despertar después de una larga fiesta, al menos para algunos, no se limita a retomar las actividades cotidianas, sino también a enfrentar una situación económica complicada, que de manera recurrente se caracteriza por el incremento en los precios de los productos de primera necesidad, tanto por el aumento en el impuesto de los combustibles, de materias primas, el impacto del pago de un salario mínimo mayor, entre otros factores que llevarán a una cuesta de enero que es cada vez más pronunciada.

Ante una crisis que dejó de ser recurrente para adquirir un carácter permanente, sin importar los discursos oficiales, sólo basta acudir a los centros comerciales o la tiendita de la esquina, para constatar que la necesidad más básica de los seres humanos, que es alimentarse, tiene un costo cada vez más elevado, sin que las promesas de los gobiernos pasen de ser solamente eso, promesas.

Tenemos que echarle sal a la herida y que los buenos propósitos que alguien se fijó tras las desgracias pasadas se hagan realidad para que no vuelva a morir nadie en condiciones tan lamentables.

Nos referimos sí al muchacho que se estampó en una barredora municipa y que murió de infeliz manera cuando había estado en la celebración de bienvenida navideña a estudiantes foráneos.

Luego surgió la idea de que los antreros reaccionen ya ante los problemas de sus clientes y que hagan algo para evitar que siga sucediendo. La regidora Gaby Vázquez y varios dueños de antros se interesaron en el tema, pero…a partir de ahí vino un lapsus por fin de año y, parece que otra vez quedará en un buen propósito.

Y nuestros muchachos seguirán exponiéndose y exponiendo a otros a morir de manera miserable, cuando con poquita cordura se hubiese evitado.

Este fin de año se incrementaron de manera notable los incidentes en que niños y adolescentes perdieron dedos y manos por explosión de cohetones y barrenos. Por qué carajos no se fijan los vendedores a quién le comercian esos peligrosos productos, y la autoridad por qué está como foca aplaudiendo.

Nosotros como sociedad tenemos que hacer más para evitarlo, que ningún niño vuelva a quemarse con esas porquerías que no tienen nada de divertido.

Xóchitl Gálvez, se los dije, le está poniendo marcación personal al presidente López Obrador y se convertirá en una gran piedra en el zapato presidencial en los meses que le restan a su gobierno.

El otro día lo dijo sin comillas y sin acentos, que AMLO tiene ligas con el crimen organizado, que es parte de la tragedia que está sangrando a México y que debe explicarselo a los mexicanos.

Hoy, X vuelve a la carga, denuncia la guerra que se está librando en Guerrero entre grupos armados y la sociedad, armada con hartazgo e impotencia, y que algo debe hacerse para proteger a esos mexicanos, que merecen como el que más seguridad para vivir, para transitar, para trabajar, para divertirse, y en Guerrero hay un estado de sitio en el que nada de lo anterior puede hacerse. Hay que pedir permiso y no precisamente al gobierno.

Entregó el gobernador Esteban Villegas patrullas blindadas a los distintos cuerpos de seguridad para que puedan brindar una mejor protección a la sociedad y todavía lo están criticando.

La nota sobre la materia la difundimos el miercoles pasado y derivó en una serie de absurdos que no caben. O entonces hubiese sido mejor no repartir esas unidades que son necesarias para perseguir a los delincuentes?

El que escribe observa el reparto de esos razers blindados como un gran avance porque procura la protección de los policías, por primera vez en la historia y los salva de un ataque cobarde como suele ocurrir.

Un día, no hace mucho, sugerimos al gobierno que viera por los policías, que andaban virtualmente a disposición de cualquiera, sin la más mínima protección, que esos hombres, por donde le busquemos, merecen también seguir viviendo y no por ser policías mantenerlos a la intemperie y jugándosela como meros héroes a cambio de nada.

