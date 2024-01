Disfrutan duranguenses y visitantes del trenecito que Esteban y Toño reconstruyeron para todos

Madres de familia aplauden el rescate de los vagoncitos del tranvía del parque; ahora sus hijos podrán divertirse en este tradicional paseo que tenía cuatro años sin funcionar.

Visitantes locales y foráneos hacen fila para recorrer el viaje por el Lago de los Patos y atractivos del lugar.

“No esperábamos menos de los dos, del gobernador Esteban Villegas y el presidente Toño porque está muy padre lo que están haciendo para los duranguenses rescatando sus tradiciones”, coincidieron las familias que disfrutan de la reconstrucción del Trenecito del Parque Guadiana, así como de sus diversos atractivos culturales y naturales de la entidad.

La familia de la señora Lucía Arrieta, compartió como disfrutaron de este recorrido en los vagoncitos que atraviesan el parque; “mis hijos bien emocionados, les gustó mucho el paseo”, expresó, y es que a sus pequeños no les había tocado divertirse de este atractivo que ahora pudieron vivirlo como ella hace años.

Igualmente, Laura Soto mencionó que a sus hijos no les había tocado usarlo, “a mí sí me tocó, me da gusto que estén haciendo cosas por Durango y ya hacía falta que se renovara; muchas gracias y que sigan haciendo cosas por Durango, más por los niños, sobre todo”, comentó emocionada.

Entre otra de las familias que ya disfrutaron de este atractivo que regresó al parque Guadiana, fue la familia de Yesenia de la Cruz; “si hacía falta, era a lo que veníamos cada domingo”, recordó.

En este trayecto del trenecito también Yadira Bustamante, expresó su beneplácito, ya que tenía años que no se volvía a subirse al tren y la hizo recordar que bien la pasaban en familia, “es lo que estábamos platicando: que desde chicos no nos subíamos, era un viaje obligatorio”, señaló.

Así es como familias de duranguenses y visitantes locales y extranjeros disfrutan de este y todos los atractivos con los que cuenta Durango, como el Centro Histórico, los pueblos mágicos, la sierra y sobre todo el cálido trato de la gente.

