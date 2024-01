Murió bebe de 3 meses; no padecía de alguna enfermedad

El Salto Pueblo Nuevo. – Este domingo 7 de enero, aproximadamente a las 12:00 horas se recibe un reporte al C-4 del Salto Pueblo Nuevo, Durango. Donde alertaban de un infante del sexo masculino inconsciente, por lo que de inmediato se enviaron corporaciones de seguridad. Al arribar al lugar, la madre del pequeño, la señora Patricia D. de 23 años de edad, con domicilio conocido como la mesa del CBTF, fue quien les explicó lo ocurrido.

Refiere que a las 12:00 horas que despertó se percató de que su bebé, el cual aún no cuenta con un nombre, pues no ha sido registrado y tiene tres meses de edad aproximadamente, ya que nació el 03/10/23, estaba frío, por lo que llamó a los números de emergencia. Acudiendo al lugar la unidad DGO 102 de la Cruz Roja, quienes manifestaron que trataron de reanimar al infante, pero este ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo a la información proporcionada por la madre del infante y a los datos obtenidos en el lugar de los hechos, se presume que la muerte del infante se debió a una causa natural. Sin embargo, se continuará con las investigaciones correspondientes a fin de descartar cualquier otra posible causa, pues no presentaba enfermedad alguna.

Por lo que se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo del infante al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. Se dio conocimiento del hecho a la Fiscalía General del Estado para los efectos legales correspondientes del caso.

