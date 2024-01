Inseguridad en carreteras de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Puebla y Sinaloa encarece productos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Sector Social, Teófilo Cháidez Ramírez, indicó que los derechos de piso y de vía que grupos delincuenciales cobran a productores del campo y del sector ganadero hace que todo llegue más caro a Durango.

Señaló que no hay sector que no se haya visto afectado por este “nuevo impuesto” que ha pegado a productores de aguacate, limón, tomate, hortalizas y cárnicos; estos incidentes se están dando, afirmó, en estados como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Zacatecas, Puebla y Sinaloa, principalmente.

El líder comercial afirmó que es un llamado a las autoridades, tanto de seguridad como hacendarias, para que corrijan la situación que termina afectando a gran parte de la población, entre productores, distribuidores, comerciantes y, por supuesto, el cliente, quien compra todo más caro.

Agregó que de momento no se sabe que este comportamiento ocurra dentro del territorio estatal; “solo había oído en La Laguna, en el resto de municipios no. Cobran más que Hacienda. Es una doble tributación que representa grandes pérdidas porque no hay forma de facturarlo”.

Cháidez Ramírez aseveró que esto se suma a otros factores que encarecen los productos, entre ellos el aumento en la gasolina, la luz, seguro social y el salario mínimo, así como más días de vacaciones, a reserva de que se reduzca la jornada laboral y se apruebe el incremento al aguinaldo.

Los precios de algunos productos que se han encarecido más durante los primeros días del año incluyen la carne de res, que oscila entre 150 y 200 pesos; la de puerco en 80; el pollo incrementó 30 pesos su precio en diciembre y el pescado, aunque éste varía de acuerdo al tipo.

