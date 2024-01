Pide regidor suspender licencias a conductores ebrios

Ante el incremento en los accidentes viales, así como los conductores que manejan bajo los efectos de embriagantes, es necesario que se implementen acciones para suspender en forma temporal las licencias de personas que tengan problemas de alcoholismo, hasta que reciban atención a su problema, propuso el regidor Jorge Silverio Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo.

Al referirse a los accidentes registrados durante las festividades decembrinas y de fin de año, el regidor consideró que se deberían implementar programas “para que todas las personas que tengan algún problema de alcoholismo, pues bueno, implementar algún proceso para suspender de momento las licencias y que sean llevadas ahora sí que a centros de capacitación, como se hace muchas veces en algunos estados de la Unión Americana, donde se meten a programas”.

Insistió en que estaría bien implementar este tipo de situación, “porque los accidentes han sido brutales en las últimas fechas, no son ya pequeños accidentes, cada vez los vehículos, hay que decirlo, esto es complejo, son más veloces, responden de cero a 10 segundos a velocidades muy fuertes, es compleja la situación que hay que regular”.

Aseveró que Durango no se puede quedar en el pasado, pero también recordó que las vialidades de esta ciudad no están hechas para conducir con mucha rapidez, “por ahí, entre broma y en serio se dice que fueron hechas para carretas las calles de Durango, se fueron acoplando los vehículos, lo que hace que muchas veces en cruceros céntricos no te imaginas o no te das idea de por qué se volcó el vehículo, si no son para andar fuerte las calles”, dijo.

Ante esta situación, consideró que además de analizar esta opción, también es necesario que los operativos antialcohol continúen y se refuercen, que sean más estrictos, que la situación de dar oportunidades de que conduzca alguien más se ponga en pausa para cuando haya otras festividades.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp