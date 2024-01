Nadie debe sentirse seguro en el gabinete de Esteban… los cambios ya se vienen.

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

Este martes el gobernador Esteban Villegas Villarreal anunció que hará al menos 100 movimientos dentro de su administración, en la idea de hacerla más eficiente y que responda a las expectativas de la ciudadanía duranguense, sin embargo, también llamó la atención que afirmó que dentro de esas remociones, estarían incluidos algunos puestos tanto de su gabinete, por lo que bien vale la pena hacer una proyección sobre que hombres y mujeres pudieran dejar sus cargos, algunos por aspiraciones políticas y otros porque simplemente su ciclo en la administración estatal ya concluyó, lo que no quiere decir que no hayan sido eficientes en su trabajo, pero seguramente ha llegado el tiempo de darle oportunidad a otros perfiles que de igual forma, se la jugaron con el actual proyecto político.

Quizá uno de los movimientos más cantados, es el de Alfredo Herrera Deras en la Secretaría de Desarrollo Económico, mismo que no es ningún secreto que su ciclo ahí ya se cumplió, además de que se sabe que quiere dedicarse tiempo completo a sus empresas que dentro de su ramo, son de las más competitivas del estado, de ahí que se entienda un movimiento semejante; al igual que Ricardo Navarrete en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mismo que al parecer, tiene otros planes en el corto y mediano plazo que lo harían separarse del cargo, por lo que lo más seguro, es que el jefe político estatal ya esté pensando en algún otro perfil para cubrir esa vacante, misma que históricamente siempre ha tenido más de un secretario por cada sexenio, no tendría este por qué ser la excepción.

Quienes quizá sí estarían supeditados a una aspiración política, son Rocío Rebollo Mendoza, actual Secretaria de Bienestar Social y Héctor Vela Valenzuela como Secretario General de Gobierno, ambos pudieran terminar ocupando una curul en la próxima legislatura local e incluso, por la vía plurinominal, siendo una posición total y absoluta del jefe político estatal, el cual sin duda que tendría planes para ellos durante los próximos tres años en el Congreso del Estado, ambos tienen experiencia y le tienen una lealtad jurada a quien hoy gobierna la entidad, por lo que quizá la decisión radique a final de cuentas, en una cuestión de género, lo que implicaría que uno se moviera y el otro se quedara justo en donde está, valorando que Héctor Vela también pudiera ir complementando la fórmula al Senado, siendo un perfil natural para ello, no hay que descartarlo.

Los cambios en un gabinete estatal no deberían sorprender a nadie, pues se sabe que están los que arrancan la administración, los que la consolidan y quienes la cierran, por lo que está claro que el gobernador, Esteban Villegas, está buscando como apuntalar cada una de esas áreas, entendiendo el enorme reto que tiene por venir, por lo que no extrañaría que hombres y mujeres con un perfil natural para cada una de esas dependencias, sean anunciados en los próximos días, además claro, de la centena de movimientos que ya confirmó, le hará a su aparato de gobierno en todas las áreas, lo que en definitiva, no es un tema menor y que lleva a la conclusión de que nadie, absolutamente nadie, puede sentirse seguro en el puesto que actualmente desempeña, pues las exigencias y el cumplimiento de objetivos es constante en este gobierno.

Al tiempo…

