+ Marko Cortés se levanta del atascadero y ataca

+ El mafioso es usted, le dice al presidente AMLO

+ En vez de callarse y pedir disculpas por su tarugada

+ Los enjuagues esos, la neta, los hacen todos

+ Vienen las infracciones viales electrónicas

“Si tu líder ‘socialista’ pregona pobreza, pero vive como rey, el pendejo no es él…”

Miguel de Cervantes

Nada extraña la “maroma” que hizo ayer el líder nacional del PAN, Marco Cortés, cuando se levantó de entre la inmundicia para acusar al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador: “El mafioso es usted…”…..CINISMO.- El jefe de la nación agarró movido a Cortés, o mejor dicho, lo agarró con las manos en la masa. En flagrancia de una inomoralidad y todavía tuvo la desfachatez de contraatacar, cuando para los más debió quedarse callado, toda vez que el documento firmado junto con Manolo Jiménez es una prueba irrefutable de las corruptelas que siempre han existido. Antier, la moraleja es que Marko y Manolo hasta firmaron la prueba de su delito…..PUDRICIÓN.- Una caricatura difundida ayer por un diario capitalino ilustra a la perfección lo que sucedió y en la que sobresale Marko de entre la popó, o mejor dicho, la popó le llega hasta el cuello, pero no tuvo empacho en señalar de mafioso a López Obrador, en vez de admitir la estupidez y pedir disculpas, por lo menos, pero si se calla, mejor. En boca cerrada no entran moscas…..IGNORANCIA.- Uno de nuestros lectores nos echó de nuevo la aburridora ayer sobre nuestro comentario en el que Sanjuana Martínez acusó a Claudia Sheinbaum de exigir el 20% de las indemnizaciones al Sindicato de Trabajadores de Notimex. Nunca dijimos, porque esa es la realidad, que todos se fueron contra AMLO, como subraya nuestro lector que, por lo visto no leyó nuestra columna o se fue de bruces, pues nunca dijimos que todos se habían tirado contra el Presidente de la República. Es más, nadie atacó al jefe de la nación, sino por el contrario, él atacó al PRIAN por la carta absurda firmada por Cortés y Jiménez, pero el chiste era defenderlo y echarnos la aburridora, que son los partidos contra el presidente. Quién sabe de dónde salió eso, porque, ahí está en redes, nunca dijimos semejante cosa, con lo que confirmamos que los seguidores de López Obrador (quién sabe cómo los identifica la perrada) salen a defenderlo, y exponen hasta el pellejo con tal de protegerlo, a pesar de los pesares, puesto que ayer la moraleja fue que una morenista le pegó a otra morenista. Eso es lo que dijimos…..HABILIDAD.- Aunque queda claro que una de las grandes habilidades de nuestros políticos es esa, voltear la tortilla y contraatacar cuando los han sorprendido en plena faena rateril, y no sólo apechugar la denuncia, sino levantarse de la porquería para atacar a quien lo ha exhibido como lo que es: un corrupto. Aunque, la deshonestidad parece el ingrediente más importante de un político cuajado o aspirante a alguna posición partidista o de gobierno…..ALTO.- La Inteligencia Artificial sostiene que no todos los políticos son iguales, y que en un momento dado no son igual los mexicanos a los europeos, asiáticos o de otros continentes, dado que hay políticos muy honestos, muy confiables y queridos por la gente, y cuando se les señala un error lo corrigen de inmediato para no afectar más a sus representados y cuando de plano no hay salida renuncian sin ningún problema. Algo que no sucede en México, acá los indecentes de algo se agarran para desdeñar la acusación y tratar de salvarse distrayendo la atención en otros temas que ellos solos inventan y que afecta a la sociedad. La política –dice la IA- debe ser una actividad saludable al interior de la democracia que reduzca la impunidad en cualquiera de sus manifestaciones y eso vale para todo el mundo. Pues sí, pero eso es nada más en el ideal, en el supuesto, porque en la realidad, en México es absolutamene distinta, diametralmente opuesta a lo que debía ser la política. Aparte, acá la regla es que el político que llega a un cargo de elección popular en el breve período de tiempo se convierte en millonario, multimillonario o archimillonario y para hacerse del dinero público se vale de cualquier argucia o habilidad…..AVANCES.- Las multas de tránsito en el mundo también cruzan por una evolucion tendiente a la estandarización a nivel global. El cuento tiene relación con lo avanzado por la oficina de Vialidad del Municipio que asegura haber adelantado el tema de manera importante, como para pronto empezar a sancionar a los que se pasen el reglamento por el arco del triunfo. Por cierto, el sistema de “uno y uno” implementado en distintos cruceros de la capital es bueno, pero es desconocido por muchos choferes y luego se pasan como cualquier influyente, pero lo hacen por desconocimiento, no a propósito, aun cuando la ignorancia por igual puede causar desgracias. O sea, es bueno, pero le falta socialización, más anuncios, más visibles tanto en señalización aérea como terrestre, en el piso pues, para que todo mundo lo entienda y lo respete. Estamos? Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx, la que informa hoy de lo que sucede hoy, a cualquier hora del día o de la noche.

