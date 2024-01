El caso Coahuila… ¿debería preocuparle a Xóchitl?

Columna Sena de Negros por: Dionel Sena

No hay que ser un genio para saber el tamaño de exabrupto en el que incurrió el líder nacional del PAN, Marko Cortés, al dejar en evidencia su falta de oficio político y develar, a través de sus redes sociales, un acuerdo que habría signado el hoy gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, incumplimientos que van desde el reparto de posiciones políticas, distintos espacios en esa administración y hasta un porcentaje de aquellas dependencias que generan ingresos, tal es el caso del Registro Civil, información que los de enfrente no iban a desaprovechar y le iban a hacer ver al presidente blanquiazul, el tremendo yerro en el que incurrió, lo cual tampoco dejó pasar el mismísimo Presidente de la República quien desde su púlpito, recordó este tipo de acuerdos entre la mafia del poder que se han puesto en evidencia una vez más, pero que no son nuevos.

Está claro que lo antes mencionado iba a trae sus consecuencias y esas llegaron justo al día siguiente, pues el hoy mandamás de Coahuila, decidió cobrar cara dicha afrenta y canceló la alianza en esa entidad entre panistas y priistas, recordando que este año, ese estado tendrá elecciones para la renovación de sus alcaldías, por lo que en una clara muestra de músculo político y quizá brincándose a su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, el mandatario dio por terminado el acuerdo político, pues en honor a la verdad y siendo uno de los dos gobernadores que le quedan al

PRI en lo nacional, puede tomar sus propias decisiones y obviar lo que le diga “Alito”, el cual está a unos meses de dejar el cargo, seguramente en manos de otro coahuilense, Rubén Moreira.

Desde luego que lo ocurrido en Coahuila le traerá repercusiones a Xóchitl Gálvez irremediablemente, pues está claro que no todo el priismo apoya lo que diga Alejandro Moreno Cárdenas y que llegado el momento, bien podrían los priistas ver por sus propios intereses, por más que vayan en una alianza, por la que la unidad está lejos de darse y por el contrario, personajes como Marko Cortés le hacen mucho daño a la oposición de este país, pues no es la primera vez que comete este tipo de yerros, incluso ya en su momento, lo hizo aquí en Durango, pidiendo la defensa del legado de un ex gobernador e incluso, buscó ponerlo en las boletas, lo que motivó que el jefe político en esta entidad les mandara un ultimátum, el que parece que finalmente entendieron.

Las repercusiones del exabrupto de Marko Cortés no han dejado de darse a partir de que hizo público ese acuerdo, con demandas que rayan en el absurdo y que lo único que hacen, es poner en evidencia el reparto de compromisos de todo tipo, cuando en los hechos, el PRI hubiera ganado solo esa elección en Coahuila el año pasado, claro que en ese momento no lo sabían y debían respetar los acuerdos signados con anterioridad, hoy quizá ya no estén tan seguros de querer seguir negociando con un tipo como Marko Cortés que como ya se expuso, se ha convertido en uno de los principales enemigos de la alianza opositora de este país y para muestra, un botón.

