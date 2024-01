Por definirse nueva empresa encargada de parquímetros

Tendrá que ser el Comité de Adquisiciones el que analizará la empresa que se encargará de los parquímetros, una vez que se realice el proceso de licitación, señaló el regidor Manuel de la Peña, al indicar que se dio una prórroga de un mes a la actual, en tanto se define cual continuará.

El regidor puntualizó que será el Comité de Adquisiciones el que valore la viabilidad de las propuestas que se presentan en el proceso de licitación y mientras eso sucede se dio una prórroga a la aplicación Blinkay hasta que se tome una decisión, lo cual estaba previsto en el contrato.

Debido a esta determinación, durante todo este mes de enero estará funcionando la aplicación Blinkay en esta ciudad, aunque será solamente durante 30 días, hasta que termine el proceso de licitación que inició en el mes de diciembre.

Agregó que será en los próximos días cuando se dará a conocer el resultado de la licitación, además de que no descartó que pueda continuar la misma empresa, si bien todas las quejas que se dieron en todo el año, “se incluyeron en las especificaciones técnicas de la licitación, para que se pueda mejorar el servicio que se brinda en cuanto al número de establecimientos que operan con esta aplicación y otros aspectos que los ciudadanos, durante un año, se estuvieron quejando, esos los pusimos en las especificaciones técnicas y será cuestión de la empresa si decide participar o no en el proceso”, dijo.

Entre las fallas que fueron señaladas por los ciudadanos, fue que no se podía realizar el pago vía mensaje de texto, que los establecimientos con la aplicación no estaban bien señalizados, aunque agregó el regidor que de acuerdo a información de la Dirección de Finanzas, es mayor el número de establecimientos con la aplicación, en comparación con Parquimóvil, aunque el problema es que algunos no abren temprano, otros no están bien señalizados y no se sabe dónde pagar, pero se confía en que estos temas se resuelvan con la empresa que gane la licitación.

Comparte

Tweet

Más



Reddit

WhatsApp