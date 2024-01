+ Tenemos hoy la mejor noticia de la historia

+ Tendrá Durango armadora de autos eléctricos

+ La producción se distribuirá en todo el mundo

+ Tiene la entidad el desarrollo en sus manos

+ Ojalá cambien el pretexto y excusas de siempre

“La llegada de la armadora de autos SEV es la noticia más importante de Durango de todos los tiempos”

Jorge Blanco Carvajal

Sin exagerar, la noticia más importante de los últimos mil años en Durango, sin duda, la hizo esta mañana el gobernador Esteban Villegas, al anunciar el establecimiento aquí de la armadora de autos de origen chino SEV, cien por ciento eléctricos para el mundo…..APROBADO.- Ante los distintos sectores productivos de la entidad, el gobernador Villegas presentó esta mañana el proyecto de la empresa asiática que, de entrada, traerá una inversión estimada en 6 mil 800 millones de pesos y en una primera etapa generará mil empleos directos……SUELDOS.- Serán de entrada mil, pero con buenos sueldos, lo que tanto hemos soñado los duranguenses, pues requerirán de mano de obra especializada que por igual tendrá que pagar por encima de nuestros salarios mínimos, y para lo que SEV capacitará o ya capacita al personal que laborará en la singular obra…..APROBADO.- Justifica la nueva empresa la definición para 2024 como “El año de las Grandes Inversiones para Durango”, puesto que nada más SEV y su matriz Solarever darán trabajo indirecto a diversas empresas manufactureras. Y, por lo adelantado esta mañana, vienen otras grandes fábricas que han echado el ojo a nuestro estado, tanto capital como La Laguna, de modo que viene lo mejor para nuestra entidad. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias y sepamos capitalizarlo a la perfección, independientemente de que la empresa está resuelta a pagar, primero, buenos sueldos, y enseguida mejores precios por las manufacturas y, lo mejor, nuevos impuestos a la entidad…..CAMBIO.- Los duranguenses requerimos un cambio, un abandono ya de los pretextos, de las razones y las lamentaciones para renunciar a cosas grandes. Tenemos que ir por ellas y encontrarlas rápido…..REACCIÓN.- Durango aprovechará así el fenómeno que cíclicamente se presenta en el mundo y que denominan nearshoring, que consiste en acercar los productos terminados al consumidor más grande del mundo que son los Estados Unidos, por cuya cercanía SEV ha preferido a nuestra tierra para lanzar al mundo sus autos eléctricos concebidos con tecnología asiática y que los trabajadores duranguenses desarrollrán para distribuir por el mundo. Todos los autos de SEV serán construidos en nuestra capital y de aquí los llevarán a todo el mundo, como para entender la importancia de la fábrica hoy anunciada que tiene ya terrenos en el CLID, frente al Aeropuerto Guadalupe Victoria y que está ya capacitando a numerosas personas que estarán al frente de la gran fábrica de automóviles…..MEMORIA.- Subrayar que esta armadora es precisamente la que Esteban ofreció en campaña hace seis años y que nadie le compró. No pocos hasta se burlaron de la ocurrencia del hoy mandatario. Es decir, si hubiésemos votado por Esteban, esa fábrica era ya una realidad, aunque no está por demás el tiempo perdido y lo que significa para la entidad…..ADELANTE.- SEV, cuyos directivos estuvieron en la histórica ceremonia, confirmaron en voz de su CEO, Simon Zhao, que se prefirió a Durango por la calidad de la mano de obra que existe y que han preparado a lo largo de la historia las distintas escuelas y universidades particulares y públicas, pero sobre todo, por la inventiva y creatividad de nuestros jóvenes. Estuvieron también expertos en la materia a nivel nacional e internacional…..REVOLUCIÓN.- Entender que la llegada de SEV debe detonar una verdadera revolución económica en la que participemos todos y, por fin, tengamos sueldos competitivos que nos lleven, a todos, a mejores condiciones de vida. La reactivación de la manufactura, por una parte, más la movilidad que provocará el traslado de las mercancías, de los automóviles, y la generación económica que también provocará la logística en la que se requeriran grandes almacenes, naves industriales y espacios dignos para la producción y oficina…..PLANES.- Vamos por todas las fábricas posibles, dice Villegas, y vamos a cristalizar muchos proyectos en este año. SEV será el detonante que nos traerá más grandes marcas, de entre las 400 que buscan terrenos y facilidades para instalarse en México…..HECHO.- Los autos SEV son una realidad para construir en México. Será esta marca lo más probable, primero que Tesla en Monterrey, cuyos planes de establecimiento se remiten a la ubicación de los terrenos, pero que en el fondo no ha puntualizado nada…..ACCIÓN.- SEV no le pide nada a Tesla, Mini y otras marcas que se han mudado a la propulsión eléctrica olvidando los combustibles fósiles que le están dando en la torre al mundo con la contaminación. Durango se mete con todo a la disputa de las 400 grandes fábricas y, para arrancar, lo hace de manera inmejorable coincidente con el Año Chino, que además es el año de la abundancia terrenal, según explicaron el gobernador Villegas y sus invitados a tan importante anuncio. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx, la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día o de la noche.

