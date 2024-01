Falta información sobre alternativas para atender la salud mental: Marisol Carrillo

Es una desgracia que mujeres y hombres jóvenes tomen la decisión de quitarse la vida, como ha sucedido en los últimos días en la entidad, es necesario que haya más alternativas para atender la salud mental, que la gente las conozca para que pueda aprovecharlas y recibir la atención que requiere, dijo la diputada Marisol Carrillo.

“Seguimos pidiendo esta salud mental, me parece que es una situación emocional por la que decide salir por esta puerta, que lamentable que sea una mujer tan joven, que una familia esté ahorita en desgracia ¿qué pasa? A ver, decíamos que hay muy pocos siquiatras, no sólo sicólogos, para atender situaciones de salud mental”, dijo.

Recordó que en el Congreso del Estado se vio la Ley Estatal de Salud Mental, se hicieron acuerdos, pero consideró que es necesario que la ciudadanía busque alternativas en este tema, “donde las instituciones tienen que decir qué programas se benefician, cuáles están abiertos, la ciudadanía no irá si no hay información, no estará si no están abiertas las puertas y si no se atienden situaciones de emergencia”.

