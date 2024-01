Seguro de autos evita tragedias familiares

Ayuda a no endeudarse para pagar daños por accidentes: Diputada

Desde el 1 de enero entró en vigor la obligatoriedad del seguro contra daños a terceros que deben tener todos los vehículos en la entidad, después de que se pospuso durante dos años esta medida, informó la diputada Patricia Jiménez.

La legisladora explicó que esta disposición tenía que haber entrado en vigor desde hace dos años, pero en el 2022 se pospuso porque no se había socializado y ningún municipio traía al menos la multa en la Ley de Ingresos; “el año pasado fue el plaqueo y estas situaciones, no quisimos meterlo, pero ahora ya no se pospuso porque hemos visto una serie de accidentes muy fuertes, más en la ciudad, donde vemos que la gente después de éstos prácticamente se queda sin nada, a veces hasta andan vendiendo sus casas, viendo qué hacen a causa de los accidentes”.

Aunque muchas veces se trata de vehículos pequeños, “tienen la mala fortuna de pegarle a un vehículo a veces nuevo y pues prácticamente se quedan sin nada; hemos platicado con las aseguradoras, ellos tienen ahorita pólizas de seguro muy económicas para este tipo de vehículos que no lo tienen, pues será obligatorio el seguro de daños a terceros”, dijo.

Agregó que se tiene información de que el costo de estos seguros es de aproximadamente 1,800 para todo el año, en el caso del que cubriría daños a terceros, que es obligatorio.

Con respecto a la aplicación de multas a las unidades que no cuenten con este seguro, la legisladora dijo desconocer los montos de las mismas, “cuando vimos las Leyes de Ingresos, que vinieron los presidentes municipales, les hicimos el comentario de que entrarían en vigor los seguros, no traían todavía qué multa sería; por ahí escuché a alguien del Municipio de Durango que serían alrededor de 500 pesos, pero no sé exactamente”.

Indicó que incluso se planteó la posibilidad de que en el primer año se pudiera condonar la sanción, para que con ese dinero pudieran comprar su seguro y la próxima vez que los detengan ya tengan el seguro; en el caso de los vehículos de procedencia extranjera, la legisladora dijo que para el cumplimiento de esta obligación es necesario que se empadronen al gobierno, para que puedan contratar una póliza.

