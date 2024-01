+ Viene AMLO a hacer campaña a Durango

+ Si no viene a entregar nada, a qué nos visita

+ Nos hablan para que vayámos al acto de AMLO

+ Si no van, la oposición va a quitar la pensión

+ Iré como periodista, no como simpatizante

El presidente Andrés Manuel López Obrador, a mí no me hacen pendejo, viene a hacer campaña a favor de Claudia Sheinbaum. Si no entregará una banqueta, un sistema eléctrico o algo importante, viene a buscar votos de manera ilegal…..CASUALIDAD.- No es casualidad que nos visite a unas horas de que vino la ex Jefa de Gobierno a reunirse con los petistas y sus acarreados. Salvo prueba en contrario, el jefe de la nación ha desatado, contra todas las prohibiciones legales, una campaña intensa a nivel nacional a favor de Morena…..COSTUMBRE.- Es propio de los presidentes, o lo ha sido siempre, que ahí como no queriendo hagan su propia campaña para el que habrá de sustituirlos y, con ello, asegurar que no habrá esculque en las trapacerías cometidas en el gobierno…..BOTONES.- Recibí una llamada telefónica de un “coordinador de base” de Bienestar, no de Morena, en el que me pide que lleve a mi esposa al evento que encabezará mañana AMLO en las afueras del Audiorio del Pueblo, advertido de que “es necesaria nuestra presencia para asegurar que seguirán las pensiones aun contra la voluntad de la oposición…”. O sea que el petate del muerto para obligarnos a acudir a un acto político y partidario en el que no tenemos absolutamente nada qué ver. Votamos por López Obrador en el 2018, además de que lo respaldamos a morir desde muchos años antes, pero no somos ni morenistas ni cuatroteros. Nuestra condición de periodistas nos exige la imparcialidad en lo público, y las simpatías partidistas en lo privado, de modo que, se equivocaron quienes tuvieron a bien molestarse en invitarnos a hacer bola en la visita presidencial, pero…en la invitación queda científicamente comprobado que el mandatario anda en campaña a pesar de que se lo prohiben todas las leyes electorales de la nación…..CEROS.- O díganme cuál otro motivo tiene como para visitar nuestra capital, si las grandes necesidades de la entidad pasaron a valer pura sombrilla. En el ánimo presidencial nada más existen las obras fallidas y de relumbrón de la 4T en otras partes del país, y de ahí en más no importan ni preocupan las necesidaes sociales que tanto impiden el tener una vida tranquila y ordenada. Aparte, le quedan unos meses al gobierno, en ese tiempo ya no tiene espacio para autorizar nada. Ninguna obra, por importante que sea. Ahora bien, el cuento viene a colación porque el gobernador Esteban Villegas aseguró al anunciar la visita que aprovechará la oportunidad para pedirle al mandatario que de una buena vez autorice la potabilizadora en Durango capital, y que de paso apruebe otros proyectos prioritarios para los duranguenses…..TÓMALA.- Justo ayer, cuando cerró su precampaña la abanderada del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, subrayó que se enfrenta a una elección de Estado en la que el Gobierno Federal está invirtiendo todo para que gane Claudia Sheinbaum, por lo que en los hechos lleva una delantera de algunos 20 puntos, pero…confía en que poco a poco irán acortándose las distancias, sobre todo cuando los mexicanos se enteren de la clase de adversarios que tienen enfrente. Los partidos del Frente Amplio tienen las prerrogativas que procura la ley, pero la alianza de Morena, Verde y PT tienen también el dinero federal y los “ahorros” del gobierno capitalino bajo el mando de Claudia, por tanto no es fácil, pero tampoco imposible alcanzar esos 20 puntos que, estaría bien revisar de bien a bien en qué estriban, o dónde se consideró la distancia de Sheinbaum, puesto que sí es la “continuidad” presidencial. El resultado del actual Gobierno Federal es una verdadera tragedia por donde quiera que se le mire, y el de Claudia en la Ciudad de México no es cosa menor, es una de tragedias en las que ha muerto mucha gente precisamente por los ahorros aplicados en las obras, concretamente en el Metro de la capital, cuyos fondos están siendo utilizados en la precampaña y se desatarán en la campaña para asegurar el triunfo, triunfo que, sin embargo, quedará en manos de los mexicanos que acudan a las urnas. También mencionó Xóchitl que aun cuando Morena está tomando como base el renglón de las pensiones y becas, ella no sólo respalda que continúen esas ayudas, sino que las incrementaría al 100 por ciento, de modo que…descartado queda, al menos por la parte de Xóchitl, que alguien vaya a cancelar las pensiones. La ayuda a todos esos mexicanos continuará y, de ser precisos, ampliada en todo lo posible. Aparte, el mismo presidente López Obrador oficializó esas ayudas al decretarlo parte de nuestras leyes. Está establecido su reparto en la ley, por tanto, gane el que gane, las pensiones continuarán precisamente por ley, no podrá quitarlo nada ni nadie, de oposición o de Morena, pero nadie podrá anularla como está asustando la 4T precisamente para que voten por la misma tragedia federal, pero…eso está por verse. 