Desarrollos inmobiliarios deben prever factibilidad de agua y drenaje

Es necesario que haya un reordenamiento en el tema del agua con el desarrollo inmobiliario en la ciudad, de tal manera que todo desarrollo habitacional tenga la factibilidad de agua y drenaje, así como el saneamiento de las aguas residuales, señaló el regidor Pedro Silerio.

Agregó que se presentó un punto de acuerdo sobre este tema durante la sesión de Cabildo, para plantear el reordenamiento de lo que tiene que ver con el tema del agua con el desarrollo habitacional, inmobiliario, para que en su momento se considere si se tiene la posibilidad de factibilidad de agua y de drenaje, así como el saneamiento de aguas residuales.

“Hay muchos fraccionamientos que se establecen y después andan viendo el tema del agua, eso pone a la gente que adquiere los terrenos en una situación difícil, porque a veces no es posible darles el servicio, el punto de acuerdo va sobre eso, la factibilidad de agua y drenaje para desarrollos habitacionales, y en seguida también ver cómo esas fuentes de abastecimiento en un momento determinado pueden ser consideradas por Aguas del Municipio de Durango como fuentes de abastecimiento, para que se hagan los convenios con los desarrollos inmobiliarios”, agregó.

El regidor reconoció que el tema de esta factibilidad constituye un problema fuerte, porque “en la parte norte y norponiente de la ciudad no hay agua suficiente en el subsuelo y aún cuando la pongan, si no hay en ese momento, no es posible llevar agua a esos desarrollos habitacionales, entonces sí es necesario prever esto”, dijo.

Una opción para atender esta situación, sería todo el sistema que años atrás se hizo, un sistema de agua potable de macrotanques, pero recordó que para ello se requiere una planta potabilizadora, por lo cual se espera que pronto se pueda realizar, aunque reconoció que no se cuenta con el recurso suficiente para ello.

Actualmente, apuntó, resulta insuficiente el agua potable en todos lados, “por eso el punto de acuerdo, para acotar bien la factibilidad del servicio de agua y drenaje para lo que vienen a ser los desarrollos inmobiliarios, algo importante son también las plantas de tratamiento que deben darse, pues también el drenaje es ya insuficiente, tanto en esta ciudad, como en poblaciones rurales”, finalizó.

