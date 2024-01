Seguro obligatorio afectará aún más el bolsillo de automovilistas

Es complejo el tema de los seguros por daños a terceros que deberán contratar los dueños de automóviles, porque sí es bueno, pero dada la situación económica en la que se encuentra Durango, afectará el bolsillo de los automovilistas, señalo el regidor Jorge Silverio Álvarez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo.

El regidor reconoció que se trata de un tema que aún no se aborda al interior de la comisión, aunque se espera revisarlo en la próxima reunión de la mesa de seguridad, pues se incluirá en primer lugar en la lista de los temas que se abordarán.

Insistió en que se trata de un tema complejo, “la verdad sí es muy bueno, pero dadas las circunstancias económicas por las que atraviesa Durango, puede ser un efecto rebote para el bolsillo de los automovilistas, hay que ver otras cosas que se van a plantear ahí”.

Agregó que está más a favor de que se saquen de circulación todos los vehículos “que son unas verdaderas, como se les decía anteriormente, tartanas, carcachas, chatarras, porque aparte de que contamina, es obvio que si dan un golpe a un vehículo, la persona se va a meter en problemas serios, que pueden caer incluso hasta a prisión porque golpeen un carro de alta gama, es algo que tampoco podemos permitir, que se vaya un ciudadano a la cárcel por la calavera de un carro de alta gama, por eso se tiene que platicar”.

Recordó que no se puede generalizar, pues hay vehículos viejos que son de colección y andan circulando, que incluso valen más que un carro nuevo, “no se puede aventar al aire que todos deben traer seguro, hay que ver los casos”, aunque reconoció que si está en la ley esta disposición, se tiene que aplicar, si bien la ley en México es también flexible en algunos casos.

Insistió en que sería óptimo que todos los dueños de vehículos trajeran un seguro, porque se evitarían muchos problemas, pero también señaló que hay muchos automovilistas “que apenas completan para echarle el litro de gasolina al vehículo para irse al trabajo, entonces el tema es complejo, no nada más es aventarlo así y ahora todos cumplen y si no te recojo el vehículo, muchos se quedarán sin él porque no tienen seguro”, finalizó.

