Siete Días de Grilla

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó a Esteban Villegas el compromiso de la potabilizadora de agua para Durango, no obstante el poco tiempo que queda a su administración.

Sostuvo el mandatario que la obra se hará de inmediato y se terminará antes de que acabe su gobierno, que son ocho meses, de modo que si los hechos van tras las palabras, pronto tendremos agua potable y saludable.

Subrayar que López Obrador pidió un aplauso al mandatario estatal por ser tan insistente en su gestión y lograr al final, como parece el caso, salirse con la suya.

Advertir que la potabilizadora fue autorizada por dos o tres expresidentes, pero nunca pasaron de ahí. Los tiempos agotaron esos gobiernos y el proyecto siguió esperando.

Hoy, por lo menos, los acuerdos pasaron a la firma y eso le da un plus de seridad a las relaciones Federación-Durango.

El gobernador Esteban llevaba en sus carpetas rojas otras peticiones al presidente López Obrador que prometió revisarlas y sacarlas del cajón en que se encuentran.

“Será usted el presidente recordado siempre como un gran aliado de Durango. Será usted bienvenido a esta tierra aunque ya no sea presidente. Lo hubiera conocido antes para haber luchado junto a usted…”, correspondió así Esteban al aplauso que pidió AMLO para el mandatario estatal por su insistencia en las gestiones ante la Federación, pero sobre todo, por la autorización y firma del acuerdo para edificar la potabilizadora.

El jefe de la nación autorizó también la utilización inmediata del Cefereso 2 que llevaba 8 años en el abandono, a pesar de la gran inversión aplicada y la federalización del gasto educativo en el renglón de Telesecundarias.

La gente, muchos pensionados y becarios, respondieron ruidosos a la labor de uno y otro y aplaudieron la coincidencia de luchas entre mandatarios emergidos de partidos políticos diferentes.

Sintetizado el acuerdo de esta mañana nos advierte a los duranguenses que pronto tendremos agua potable y pura que podremos consumir directamene de la tubería.

Algo que, insistimos, fue un buen proyecto para expresidentes, que nunca aterrizaron.

Esta vez, se ha firmado, por lo que el compromiso va más allá de las palabras y alcanza relevancia en serio el compromiso de terminarla antes de que acabe su administración.

La llegada de la primera armadora de autos eléctricos a Durango de la empresa asiática Sev Solarever es el salto de nuestra economía hacia otras latitudes. Tenemos que aprovecharlo de forma íntegra… está en manos de todos.

La firma de origen chino Sev, armadora de autos eléctricos para la familia o para el padre y la madre, anunciada el lunes pasado en esta capital, tiene que ser el detonante económico e industrial que tanto se nos ha negado.

Sostiene el gobernador Esteban Villegas que tras el anuncio sorprendente, que sin duda es la mejor noticia de todos los tiempos en Durango, diversos proveedores de Sev están ya tramitando también su establecimiento en nuestra capital para atender mejor a la armadora.

Se invertirán unos 6,800 millones de pesos en la primera etapa y se crearán unos mil empleos directos mucho muy bien pagados.

Está arrancando la captación del personal idóneo para la planta Sev, cuyos seleccionados tendrán que viajar a China a recibir una capacitación intensa sobre los distintos procesos de fabricación de los autos presentados aquél día.

El CEO de Sev, Simón Zhao, aseguro que Sev está en el mercado mundial con precios bastante competitivos, cuya unidad estrella, por lo mismo la más sofisticada, tiene un costo de poco más de 600 mil pesos, cuando otras marcas andan, por lo bajito, en el doble.

Esto quiere decir que Sev puede ser la empresa ancla que traiga a nuestra capital, no a La Laguna, la revolución económica que tanto hemos esperado. No obstante que en la ceremonia de presentación de Sev se aclaró que viene a nuestra capital, no faltaron los chistosos que aseguraron que se instalará allá.

Tiene que ser Sev la punta de lanza del despegue de nuestra economía, porque en los consumos y en la nómina traerá un importante movimiento monetario, y esto puede crecer de forma extraordinaria.

El gobernador Esteban Villegas aseguró que apenas se supo de la venida de Sev, sus proveedores, diversas manufacturas, empezaron a buscar traer sus inversiones para estar cerca de la fábrica y que no tenga que ir a buscar las piezas en otras partes.

Sev es la planta que estuvo esperando por años la entidad, y ahora que llega preparémonos para hacer negocios y alcanzar de ese gran pastel que traerá a los duranguenses. Esa es la realidad de lo que se presentó el lunes pasado.

Ya en serio, qué bonita familia. Marcelo Ebrard reapareció publicamente en el cierre de precampaña de Claudia Sheinbaum y apareció con una sonrisa que, de verdad dejó con los ojos cuadrados a más de cuatro.

Es que el carnal Marcelo lo dijo recio y quedito, lo gritó y lo susurró, que estaba buscando la candidatura presidencial para ganarla, no para perderla, y que si supiera que “todo estaba resuelto desde antes” sería el último tonto en estarla jugando tan en serio.

O sea que, se ha tragado, de a poquito, una a una las palabras y compromisos realizados durante la interna, y aunque eran muchos sus fans ya todos se revolvieron en la mescolanza morenista y nadie sabe de qué color es el verde.

Acá, hasta Nacho Aguado apareció echando porras a Gonzalo y sus secuaces, que dicho sea de paso arrancó una campaña idéntica a las 60 que ha hecho en Durango, bajo los mismos esquemas y las mismas tácticas, de modo que…es de suponerse que obtendrá el mismo resultado: El rechazo de los electores.

Advertir que en el cierre de Claudia también estuvieron Adán Augusto y Ricardo Monreal, los tres que le pelearon la candidatura morenista y que se la jugaron de a deveras, cuando todo mundo adivinaba que la buena era Sheinbaum y que los demás eran una simple comparsa.

Apalabrado queda que por el Frente Amplio por México buscarán el Senado de la Republica Gina Campuzano y Rocio Rebollo. La primera panista y la otra priista, quedaron inscritas para jugarla.

Solo habrá que esperar quién más le entra y se aventura a quitársela a ambas damas, aun cuando…es adivinable que Geraldina y Rocío traen la bendición suprema para ir hasta la última instancia.

Subrayar que por el bando contrario, es decir, por Morena y sus satélites, aventajan en la búsqueda Sandra Amaya por un lado y Marina Vitela por el otro, o al revés si usted lo quiere acomodar mejor, aunque también la piden Margarita Valdez y otros amigos del rumbo, cada vez con menos expectativas. Osease que, pudiese darse la lucha entre puras mujeres por los distintos bandos.

Advertir que en cuestión de diputaciones federales hay muchos, muchísimos tiradores, pero todavía tienen que esperar su tiempo, porque van primero las senadurías.

O sea, para decirlo rápido. Habrá mucha tela de dónde cortar, muchas candidaturas que nomás con que no se hagan bolas intentarán las coaliciones escoger a sus mejores cuadros con los que querrán dar la pelea por la mayoría en ambas cámaras, que será decisivo para quien llegue a ganar la primera magistratura federal.

Inició el 2024 y muchos y muchas aspirantes a un “hueso” empezaron a destaparse como los mejores representantes para los duranguenses, cosa que aún está por verse.

Y es que ya terminó la etapa de intercampañas políticas pero muchos ya dan al PRI, PAN, al PT o a Morena como ganadores en la Cámara de Diputados y hasta para presidente.

Pero esto apenas comienza, así que nada puede definirse, los electores no saben ni quiénes andarán detrás del puesto y ni tienen claro ante tanto candidato y la desmedida oferta, quién puede plantear los mejores ofrecimientos como para merecer el triunfo que aún está algo lejos.

Pero desde este año, con la pelea entre “corcholatas” y candidatos un día sí y otro también Morena y la coalición PRI-PAN-PRD se dicen los favoritos para la mayoría legislativa y para la silla presidencial.

Nadie en este momento tiene elementos para sostener que habrá de ganar fulano o sutano y si alguien lo llega a proclamar se está adelantando por mucho, está loco pues apenas empieza el proceso electoral.

Se requieren, para hacer un pronóstico apegado a la realidad, varias semanas de campaña como para entender los planes de trabajo y ofertas, para valorar si alguno merece o no ser el afortunado de la candidatura y de obtener el triunfo.

Salir desde ahora que ganará Morena, el PT, MC o cualquier otro partido está de locos, más les vale ir paso a paso y no adelantarse porque pueden llevarse una gran sorpresa el primer domingo de junio.

Francisco Salazar Mendía quiere hacer la “chica” en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, que habrá de renovar dirigencia el próximo miércoles.

Salazar Mendía es uno de los aspirantes más aventajados que se compromete a reactivar el gremio de la construcción, tan golpeado por las circunstancias inesperadas de los últimos tiempos.

Francisco, con su planilla “Trascender” y con el respaldo de otros miembros destacados del gremio, espera hacer equipo y pugnar por la recomposicion de la CMIC, que fuera tan afectada por la pandemia de años recientes.

Muchos constructores incluso cambiaron de giro, pues su actividad quedó atorada entre las condiciones del mercado y la inmovilidad del gobierno.

Planteó que todos los integrantes de su planilla mantendrán el servicio como prioridad superior, y si alguno intenta apartarse de ese camino se le pedirá de inmediato la renuncia, para lo que incluso se incluye él, toda vez que el gremio está por encima de todo y de todos.

Reconoce que esa vocación de servicio ha sido confundida en las últimas dirigencias, que se han servido del cargo antes que servir a los agremiados.

Junto a Salazar irán en su planilla: Arq. Mario Cervantes, secretario; Ing. Salvador Cañedo, tesorero; Ing. Francisco Cisneros, VP de Municipios; Ing. Martín Valdez, VP de Infraestructura Carretera; Ing. Marcos Vargas, VP de Pymes; Ing. Carmen Garza, VP de Salud; y Arq. Elisa Vásquez, VP de Turismo, con quienes coincide en la necesidad de trabajar para componer muchas cosas en la dirigencia local de la CMIC, pero antes requerirá del voto de los agremiados el próximo miércoles.

A pesar del entusiasmo con el que se habla de la rehabilitación de banquetas en el centro de la ciudad, en la reparación de las que se encuentran en mal estado y de que se indica que se agilizarán estas acciones, esto por parte de funcionarios municipales y regidores, las molestias que naturalmente causan estas obras van en aumento para los ciudadanos que tienen que sortear ya no los obstáculos que representaban los daños que presentaban algunas, sino cuadras completas en las que tienen que decidir si caminan por el arroyo de la calle, con el riesgo que implica, o enfrentan las dificultades de intentar avanzar por espacios donde se realizan trabajos y que por esta misma razón han ocasionado la caída de algunas personas.

Sin duda que hay banquetas en el centro que requieren una reparación, debido a que muestran un gran deterioro, necesidad que aunque es atendida por las autoridades actualmente, no impide que se trate de un proceso algo complicado que causará más incomodidades durante el tiempo que se lleven estas obras de reparación, pues se encuentran en proceso en algunas calles muy transitadas tanto por peatones como por vehículos.

Un “aviador” no es otra cosa que un ladrón que está robando los recursos públicos con autorización de sus superiores. Lo correcto es llamarlos a cuenta, obligarlos a regresar lo mal habido y cesarlos.

El cuento viene a colación tras la declaración del secretario de Educación, Guillermo Adame, de que “darán de baja a empleados fantasmas”. Cómo que “darán de baja”? Lo correcto es que expliquen cuánto se llevaron y que lo regresen peso sobre peso, porque lo que “cobraron” es un vil atraco en cualquier ley de tipo penal.

Aparte, ese muchacho que detuvieron en el CREE marca “jurisprudencia”, pues si lo atraparon por cobrar doble sueldo, que a los “aviones” los traten con la misma vara, o será para unos y para otros no la intención de limpieza?

Y total, ya montados en gastos, que se nos diga en qué quedó aquello de la Real Fuerza Aérea del Sistema Educativo Estatal donde encontraron a miles, no a cientos, sino a miles de “soldados” que puntualmente recibían una muy respetable lana sin hacer nada, ¡y lo hicieron por años!

Ahora, esa afamada y nunca bien ponderada Real Fuerza Aérea tiene lustros. Muchos años esa gente ha recibido sueldos o sueldazos inmerecidos sólo por haberse encontrado en el lugar correcto a la hora que el amigo o el conocido llegó a la oficina correspondiente.

No es nuevo, data de mucho tiempo, y quién sabe de qué se han valido esos “aviones” para merecer tanto, el caso es que muchos ya pensionados, otros en vía de hacerlo, hicieron toda una “carrera” de aviación sin el más mínimo conocimiento de las cuestiones aéreas.

Dios ha de compensar a la organización Shirners Durango, y que sigan juntando donativos en el mundo para seguir ayudando a todos aquellos niños que tienen la desgracia de sufrir quemaduras en su cuerpo.

La organización Shirners acaba de enviar uno de sus aviones a recoger a una pequeñita de Guadalupe Victoria que sufrió lesiones al echarse una olla de agua hirviendo.

Quedó con graves quemaduras en más del 50% de su cuerpo, por lo que fue candidata para el tratamiento especial en el hospital de Galveston, a donde fue trasladada este jueves y donde ya recibe la atención especializada de manera totalmente gratuita.

No costará un peso la atención a la chiquita, y tanto el traslado como la estancia en Galveston correrá por cuenta de Shirners, cuyo jet ambulancia la trasladó sin problema.

Aparte, la cuestión migratoria, que no es cosa menor, es trámite a cargo de la propia altruista organización, que por lo general logra una visa humanitaria para uno de los familiares de la víctima.

Dios siga ayudando a esa organización para que pueda mantener su estándar de auxilio a los niños quemados de ser preciso, de todo el mundo. Vale mucho su trabajo y debemos reconocerlo.

Yox Holding emite un comunicado en el que acepta su responsabilidad en el posible fraude multimillonario a sus ahorradores, pero…da la cara y asegura que devolverá el dinero que invirtieron miles de personas.

Advierte, sin embargo, que su personal de confianza en varios estados se adueñó de dinero, documentos, títulos de propiedad y otros que son los que están causando el quebranto, según la firma.

O sea, dentro de lo malo, por lo menos Yox no desconoce la responsabilidad e insiste en que responderá a quienes confiaron en ellos, pero pide tiempo para hacerlo, aun cuando su principal regenteador Carlos Lazo se ha amparado para no ser detenido por ninguna autoridad.

Esto es, que se advierte una luz al final del tunel que pudiera traer la recuperación del dinero que por lo pronto está desaparecido, aunque para que eso ocurra tendrán que pasar muchas cosas y mucho tiempo. No será facil…

