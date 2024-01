+ Si no sabemos encender un bóiler, ni intentarlo

“Haced política, porque si no la hacéis alguien la hará por vosotros, y muy probable, contra vosotros….”

Antonio Machado

Sencillo entender que si no se sabe encender el bóiler o la estufa de gas, no debe hacerse para no exponerse a un flamazo. Anoche en Gómez Palacio se produjo uno dejando a una persona lesionada de gravedad…..CUIDADO.- Los flamazos se registran prácticamente todos los días tanto en La Laguna como en la capital dejando consecuencias lamentables. Por eso, nuestro consejo de que si no se sabe maniobrar los bóilers o los equipos de gas doméstico, mejor no hacerlo. Primero hay que preguntar a los que saben cómo se enciende un bóiler, una estufa, un calentador o cualquier aparato de gas…..PELIGRO.- El tema de los bóilers, sin embargo, sobresale entre las causas más frecuentes de desgracias en los hogares. Unas veces por maniobrarse sin el cuidado correspondiente y otras por no hacerlo de manera correcta, pero los flamazos son por igual dañinos para las personas…..CONSEJO.- Si usted no sabe encender un bóiler, vaya a una tienda de gas o a los repartidores de las gaseras, pídales que le indiquen cómo se enciende. No obstante, nosotros podemos decirles que para encender cualquier fuego, primero hay que cerciorarnos que el sistema se encuentra en PILOTO, en piloto hay que encender la flama, esperar una segundos y luego prender a la capacidad que se desee. Muchas veces el problema es que se enciende directamente a toda capacidad, pero quizá por haberse tirado el gas antes, a la hora de prender un cerillo o el fuego viene el flamazo. Siempre hay que encender primero con la intensidad en donde diga PILOTO. Si se hace así, es más seguro, habrá menos riesgo de una exposión. Aparte, algo lógico, nunca encender un cerillo, un encendedor e incluso ni siquiera los apagadores eléctricos si se sospecha de que hay alguna fuga de gas, porque los apagadores eléctricos generan una chispa que es la que puede causar un flamazo, como ya ha sucedido…..REACCIÓN.- Insistimos, si no se domina el tema, hay que acudir a los que saben, hay que llamar o a las gaseras o a las tiendas de todo para gas, para que ellos hagan lo conducente, pero son ellos los que pueden evitar una fuga y, como resultado, una desgracia, pero invariablemente hay que reaccionar con mucha precaución para no ir a sufrir una de las tragedias que ocurren seguido…..ILÓGICO.- Serían quienes negocian con gas los más indicados para estar dando estos consejos, que buscaran por todas las vías que la gente no haga lo que no domina, que no intente reparar o reponer piezas que ni siquiera se sabe para qué sirven, pero a pesar de tanta desgracia el tema no le llama la atención a los que negocian con gas, porque de perdido habían de imprimir unos folletos en los que se pida a la gente que si no domina el tema, no se meta. Solamente los que saben pueden evitarlo, o como el caso de los empleados gaseros que tocando a la puerta de un domicilio, en la colonia Morga, cuyos moradores encendieron un apagador eléctrico, vino un flamazo que terminó afectando a ellos mismos, de modo que siempre hay que evitar las fugas, por pequeñas que parezcan. No debemos acostumbrarnos a ese olor, que ha costado muchas vidas en el mundo. Pero de las gaseras o de las tiendas para gas no esperen un consejo o un folleto, porque no tienen tiempo para eso…..LUMBRE.- Advertir que también es frecuente la aparición de incendios en las maniobras mecánicas automotrices. Que no obstante las malas noticias, hay muchos mecánicos que se burlan de la muerte y fuman o encienden sus pitillos a pesar de la cercanía de la gasolina. La gasolina, igual que el gas, no perdona un error y termina cobrándola, porque otras veces en los talleres no disponen ni siquiera de un extinguidor, o si lo tienen el químico ya está caducado y si se llega a requerir no sirve para nada…..MUERTE.- Muchas personas han encontrado la muerte precisamente en incendios de sus autos tras un choque. Quedan atrapados en su interior y no hay forma de extraerlos porque las puertas quedan atoradas igual que los vidrios y no hay manera de estrellarlos. Los rescatistas del mundo aconsejan mucho llevar un martillo a bordo, chico si se quiere, a un costado de la puerta para estrellar los cristales si se hace necesario. Han de disculpar, pero hoy nos desayunamos con la nefasta noticia del flamazo ocurrido en Gómez Palacio en el que resultó un varón de 52 años de edad con serias quemaduras y, eso, no nos gusta narrarlo. Quisiéramos que nunca pasaran esas cosas y por eso, hasta nos atrevemos a aconsejar como lo hicimos arriba de que si no se domina el tema, no prender nunca un cerillo o encendedor justo para no ir a provocar un flamazo. Es todo esta tarde, nos vemos mañana si Dios lo permite, o nos encontramos a cualquier hora en la web más visitada de la internet en Durango de todos los tiempos www.contactohoy.com.mx, la que informa hoy de lo que sucede hoy a cualquier hora del día. O en las redes sociales, donde contra la voluntad de algunos hacedores de síntesis informativas, seguimos siendo líderes.

